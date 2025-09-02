　
社會 社會焦點 保障人權

台北車站濺血！3男女細故起爭執　1男左手腕遭砍傷

▲▼台北車站經傳殺人，三人細故爭執，導致1人左手腕遭砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北車站驚傳殺人，3人因細故爭執，導致1人左手腕遭砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北車站北三門在1日上午10時許，有3名男女在車站裡面發生爭執，導致其中一名男子被砍傷左手腕，警方到場後將人制伏，並依照殺人未遂罪嫌將人移送法辦。

警方調查，30歲的楊姓男子與30歲的林男、陳女，1日上午10時許於台北車站北三門大廳因細故發生爭執，楊男持刀砍殺林男，導致林左手腕受傷。

警方到場後立刻將楊男逮捕到案，當場查扣小刀，並將楊男依照殺人未遂罪嫌送辦。

09/01 全台詐欺最新數據

新北男求和不成刺傷前女友　殺人未遂起訴

新北男求和不成刺傷前女友　殺人未遂起訴

新北市蕭姓男子不滿林姓前女友另結新歡，今年7月間南下台中，購買水果刀找林女談判，蕭見林女無意復合，竟持刀猛刺，造成林女頸部、雙手受有刀傷，幸送醫搶救撿回一命，蕭犯後騎車逃回北部。全案台中地檢署今天（2日）偵結，依殺人未遂罪起訴蕭男。

嘉義男開車把情敵撞重傷　遭判7年賠償136萬

即／洪淨中捷砍人案定讞　曾下跪和解判刑9年9月

關鍵字：

