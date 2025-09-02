台北車站濺血！3男女細故起爭執　1男左手腕遭砍傷

▲台北車站驚傳殺人，3人因細故爭執，導致1人左手腕遭砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北車站北三門在1日上午10時許，有3名男女在車站裡面發生爭執，導致其中一名男子被砍傷左手腕，警方到場後將人制伏，並依照殺人未遂罪嫌將人移送法辦。

警方調查，30歲的楊姓男子與30歲的林男、陳女，1日上午10時許於台北車站北三門大廳因細故發生爭執，楊男持刀砍殺林男，導致林左手腕受傷。

警方到場後立刻將楊男逮捕到案，當場查扣小刀，並將楊男依照殺人未遂罪嫌送辦。