新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

▲蕭姓男子7月間求和遭拒，持刀刺傷林姓前女友後騎車逃回新北住處，警方案後10小時將其查緝到案。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新北市蕭姓男子不滿林姓前女友另結新歡，今年7月間南下台中，購買水果刀找林女談判，蕭見林女無意復合，竟持刀猛刺，造成林女頸部、雙手受有刀傷，幸送醫搶救撿回一命，蕭犯後騎車逃回北部。全案台中地檢署今天（2日）偵結，依殺人未遂罪起訴蕭男。

起訴指出，蕭男（23歲）與林女（18歲）前為男女朋友，曾同居在新北住處，蕭因不滿林分手後交了吳姓新男友，7月15日下台中找林女談判。

蕭男當天上午先在五金行購買35元的水果刀，與林女約好當晚在台中市北區某超商碰面；林女赴約時攜吳姓男友一同前往，2人到場後，吳在不遠處等候，由林女與蕭交談。

談話中林女不願與蕭男復合，蕭竟以左手壓住林的頭部，再掏出預藏的水果刀刺向林女頸部，林在閃躲過程中也導致雙手被刺傷，林女當場血流如注，跑向吳男求救，蕭則乘機騎車逃逸。

林女經送醫治療挽回一命，警方在案發後10小時，於新北住處逮獲蕭男，依殺人未遂罪送辦，檢方向法院聲押獲准。

檢方訊時，蕭坦承犯案，承認因女友另結新歡，求和不成才持刀動手；檢察官依據蕭案前與蕭母、友人的LINE對話內容，以及路口監視器畫面，認定蕭男行兇目的、過程明確，依法起訴。