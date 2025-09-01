越南毒犯整容換臉逃亡！　「耳朵露餡」被抓了

▲Le Thanh Quan整容前（左）及整容後（右）。（圖／翻攝自越南快訊）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名販毒集團35歲主嫌為了逃避追捕，不惜動刀接受臉部整形手術，改變容貌、更換身分，還切斷和家人、熟人的所有聯繫。但他依舊逃不過法網，警方成功憑藉耳形特徵未變的線索將他識破，並於8月在胡志明市將其逮捕。

越南快訊報導，越南警方2021年破獲一起重大販毒案件，總計查獲77公斤毒品，抓到2名嫌犯，但主謀Le Thanh Quan（下稱Quan）聞訊潛逃，警方發布全國追緝令抓人。此案可追溯至2020年，Quan精心策劃建立販毒網絡，把32歲胡志明市快遞人員Le Nguyen Thuy Vy（下稱Vy）認作「義妹」，接著介紹給親戚Huynh Quoc Dat（下稱Dat），拉攏兩人加入他的毒品走私網絡。

2021年1月16日，Quan說服Vy去柬埔寨邊境取貨並運回毒品，當晚Dat駕車載她抵達靠近柬埔寨的河仙，隨後Quan臨時更改取貨地點至同塔省一處渡輪碼頭，收到多個黑袋包裹的箱子。這些箱子裝著海洛因、K他命等各類毒品共計77公斤，不過兩人隨後就被警方逮捕，並供出主謀Quan。

為了躲避警方追捕，Quan接受臉部整形手術，大幅改變容貌特徵，變更身分、換工作，全面斷絕與家人、熟人的所有往來。不過歷經長期追查，警方在胡志明市發現與Quan十分神似的可疑男子，雖然臉部特徵大有不同，但耳廓形狀並未改變，在秘密監控並交叉核對多個線索之後進行攔查。最終，Quan承認自身身分落網。

針對此案，越南法院已於3年前對其他共犯做出裁決，以非法運輸毒品的罪名，判處Vy死刑、Dat終身監禁。