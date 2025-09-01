　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南毒犯整容換臉逃亡！　「耳朵露餡」被抓了

▲▼ 。（圖／翻攝自越南快訊）

▲Le Thanh Quan整容前（左）及整容後（右）。（圖／翻攝自越南快訊）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名販毒集團35歲主嫌為了逃避追捕，不惜動刀接受臉部整形手術，改變容貌、更換身分，還切斷和家人、熟人的所有聯繫。但他依舊逃不過法網，警方成功憑藉耳形特徵未變的線索將他識破，並於8月在胡志明市將其逮捕。

越南快訊報導，越南警方2021年破獲一起重大販毒案件，總計查獲77公斤毒品，抓到2名嫌犯，但主謀Le Thanh Quan（下稱Quan）聞訊潛逃，警方發布全國追緝令抓人。此案可追溯至2020年，Quan精心策劃建立販毒網絡，把32歲胡志明市快遞人員Le Nguyen Thuy Vy（下稱Vy）認作「義妹」，接著介紹給親戚Huynh Quoc Dat（下稱Dat），拉攏兩人加入他的毒品走私網絡。

2021年1月16日，Quan說服Vy去柬埔寨邊境取貨並運回毒品，當晚Dat駕車載她抵達靠近柬埔寨的河仙，隨後Quan臨時更改取貨地點至同塔省一處渡輪碼頭，收到多個黑袋包裹的箱子。這些箱子裝著海洛因、K他命等各類毒品共計77公斤，不過兩人隨後就被警方逮捕，並供出主謀Quan。

為了躲避警方追捕，Quan接受臉部整形手術，大幅改變容貌特徵，變更身分、換工作，全面斷絕與家人、熟人的所有往來。不過歷經長期追查，警方在胡志明市發現與Quan十分神似的可疑男子，雖然臉部特徵大有不同，但耳廓形狀並未改變，在秘密監控並交叉核對多個線索之後進行攔查。最終，Quan承認自身身分落網。

針對此案，越南法院已於3年前對其他共犯做出裁決，以非法運輸毒品的罪名，判處Vy死刑、Dat終身監禁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17年掰了！「家樂福北門店」宣布結束營業　在地人不捨
「全額補助」帶狀皰疹疫苗　2族群符合條件曝
獨／網紅律師慘了！遭判刑不得易科罰金
「不可以色色」迷因柴犬離世　飼主：有點傷心但帶著滿滿幸福
iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光
快訊／又縮水！　00713配息出爐
快訊／阿富汗強震622死　多地滅村
突見「飛東京來回4429」！一票人嗨爆：還好沒睡
印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　2人尷尬相望

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」　15年以來首次

日本東奧29歲「空手道男神」性侵爛醉女被判3年！　長相曝光

越南毒犯整容換臉逃亡！　「耳朵露餡」被抓了

快訊／阿富汗6.0強震622死1500傷　多個村莊全毀

快訊／東京30多歲女當街遭割喉！命危搶救中　兇手仍在逃

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」　15年以來首次

日本東奧29歲「空手道男神」性侵爛醉女被判3年！　長相曝光

越南毒犯整容換臉逃亡！　「耳朵露餡」被抓了

快訊／阿富汗6.0強震622死1500傷　多個村莊全毀

快訊／東京30多歲女當街遭割喉！命危搶救中　兇手仍在逃

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣金聯整併起造人

高雄補助吊車尾！陳其邁再嗆財劃法錯誤修法　「加劇南北失衡」

南韓宣布停播對北韓「心戰廣播節目」　15年以來首次

爸爸是香港電影之父！黎宣93歲辭世「傳奇家世曝」…侄女黎姿深夜悼念

農業部花卉創新園區揭牌　陳亭妃：國際級花卉研發基地落腳後壁

17年掰了！「家樂福北門店」將結束營業　在地人嘆：好停車又方便

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

為何「五星飯店外籍員工」暴增？網曝殘酷真相：台灣正步日本後塵

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

即／東京30多歲女當街遭割喉！

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

阿富汗6.0強震622死1500傷　村莊全毀

新婚3月人妻「拒絕愛愛」丟命　老公葬禮上被捕

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

更多熱門

相關新聞

印尼議員豪宅被洗劫！疑已逃到新加坡

印尼議員豪宅被洗劫！疑已逃到新加坡

印尼近期因國會議員調薪與享優渥福利，引發大規模示威遊行，加上鎮暴警車撞死摩托車騎士，連連激起群眾怒火。多名政要高官的豪宅遭示威者洗劫，其中包含國會眾議院議員艾哈邁德．薩赫羅尼的住家，他被爆出擁有19塊土地與28輛豪車，然而據傳事件曝光後，他早已偷偷逃到新加坡避難。

距台不到100海里　菲國設前進作戰基地

距台不到100海里　菲國設前進作戰基地

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

遭繼父性侵！13歲少女求助　母親不相信

遭繼父性侵！13歲少女求助　母親不相信

美印交惡！川普「不出席」印度主辦QUAD峰會

美印交惡！川普「不出席」印度主辦QUAD峰會

關鍵字：

販毒越南整容東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面