　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

▲▼黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／POP撞新聞提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委羅智強1日接受媒體人黃暐瀚專訪，當面重批對方變了，甚至在726罷免開票時附和他人訕笑在野黨，是不是「綠暐瀚」讓大家評價。對此，黃暐瀚面色沉重，聽完羅約10分鐘的砲轟後，冷靜地回「強哥還有沒有其他要補充的？」

羅智強1日接受《POP撞新聞》專訪時，對著節目主持人黃暐瀚表示，他過去是黃的粉絲，因此對於黃的轉變感到非常失望跟難過，甚至連他要來參加節目，幕僚全部反對都稱「黃暐瀚已經不是黃暐瀚了」，自己先說是不是綠暐瀚讓大家評價。

羅智強說，「暐瀚，認識你這麼多年，我覺得你變了，這是自己深刻的感受，過去你的評論深受大家信任支持，但最讓我失望的一次，坦白講就是726罷免開票那天，我做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，自己看到你上節目的場景非常難過」。

過程中，黃暐瀚表情沉重，雙眼看著羅智強但不發一語。直到節目廣告時間，羅智強再次開口說「我跟你講，不能怪我」，黃則笑回「本來就是，你可以講你要講的」。

第二段節目開始前，黃暐瀚也再次跟羅智強對了一下節目流程，並在節目開始時詢問，「強哥剛有講了一些媒體的部分，那還有沒有其他要補充的？」。事後，針對羅智強開炮一事，黃暐瀚表示，每個人都有言論自由，他尊重來賓的發言與不同的意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋駁：沒說過不提告

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

亞洲動保大會首度在台舉辦　許淑華：朝人與大自然和諧共處努力

又一世界冠軍！　亞洲U12團體網球錦標賽台灣小將奪冠

遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

遭針孔偷拍向警稱不用告？　沈伯洋駁：沒說過不提告

羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

亞洲動保大會首度在台舉辦　許淑華：朝人與大自然和諧共處努力

又一世界冠軍！　亞洲U12團體網球錦標賽台灣小將奪冠

遭黃國昌拿10年前的話開嗆　吳崢反批：鼓動群眾製造暴力慣犯

巴拉圭工總報告示警：與中國建交如與虎謀皮　 應深化對台合作關係

證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

相關新聞

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

新任經濟部長龔明鑫今（1）日正式上任，不過隨即傳出立委楊瓊瓔等人接到經濟部以「丟連結」的方式要立委填寫Google表單提供龔明鑫挑出可以拜會的時間，引發立委不滿，龔明鑫隨後公開致歉，承認「失禮」。

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

當面重批老友黃暐瀚！　羅智強揭「看到這幕很失望」：我覺得你變了

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

賴柯對決想起「馬王政爭」　黃揚明搖頭：這1處差很大

賴柯對決想起「馬王政爭」　黃揚明搖頭：這1處差很大

關鍵字：

政治羅智強黃暐瀚變節對話

讀者迴響

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面