羅智強當面開炮10分鐘　黃暐瀚高EQ反應曝光

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／POP撞新聞提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導



國民黨立委羅智強1日接受媒體人黃暐瀚專訪，當面重批對方變了，甚至在726罷免開票時附和他人訕笑在野黨，是不是「綠暐瀚」讓大家評價。對此，黃暐瀚面色沉重，聽完羅約10分鐘的砲轟後，冷靜地回「強哥還有沒有其他要補充的？」

羅智強1日接受《POP撞新聞》專訪時，對著節目主持人黃暐瀚表示，他過去是黃的粉絲，因此對於黃的轉變感到非常失望跟難過，甚至連他要來參加節目，幕僚全部反對都稱「黃暐瀚已經不是黃暐瀚了」，自己先說是不是綠暐瀚讓大家評價。

羅智強說，「暐瀚，認識你這麼多年，我覺得你變了，這是自己深刻的感受，過去你的評論深受大家信任支持，但最讓我失望的一次，坦白講就是726罷免開票那天，我做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，自己看到你上節目的場景非常難過」。

過程中，黃暐瀚表情沉重，雙眼看著羅智強但不發一語。直到節目廣告時間，羅智強再次開口說「我跟你講，不能怪我」，黃則笑回「本來就是，你可以講你要講的」。

第二段節目開始前，黃暐瀚也再次跟羅智強對了一下節目流程，並在節目開始時詢問，「強哥剛有講了一些媒體的部分，那還有沒有其他要補充的？」。事後，針對羅智強開炮一事，黃暐瀚表示，每個人都有言論自由，他尊重來賓的發言與不同的意見。