阿富汗6.0強震「增至1124死」　8千棟房屋被毀！上萬人受災

▲ 脆弱房屋被震垮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗東部山區遭規模6.0強震重創，人道主義組織阿富汗紅新月會2日最新統計顯示，死亡人數已攀升至1124人，另有至少3251人受傷，逾8000棟房屋被毀，成為該國近年最嚴重的天然災害之一。

《路透》報導，這起地震於當地時間8月31日深夜襲擊庫爾納省及楠格哈爾省，震源深度僅10公里，屬破壞力極強的淺層地震。由於震央位於偏遠山區，許多泥磚房屋瞬間倒塌，造成大量民眾受困瓦礫堆中。

庫爾納省災害管理部門負責人艾赫桑（Ehsanullah Ehsan）坦言，「我們無法準確預測還有多少屍體被困在廢墟下，我們的目標是盡快完成行動，並開始向受災家庭分發援助物資。」

▲ 災民暫時到田地躲避。（圖／路透）

但救援工作困難重重，崎嶇地形及惡劣天氣嚴重阻礙救難隊挺進與巴基斯坦邊界的偏遠災區。艾赫桑指出，車輛在狹窄山路上通行困難是主要障礙，目前正調派重機具清理路上的碎石瓦礫。現場也可見救護車隊沿著受損山路艱難前進，同時有直升機不斷往返運送醫療物資並後送傷患。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2日警告，有數千名兒童正面臨生命威脅，正緊急調派藥品、保暖衣物、帳篷、防水布及肥皂、清潔劑、毛巾、衛生棉和水桶等衛生用品前往災區。UNICEF駐阿富汗代表歐耶瓦萊（Tajudeen Oyewale）聲明表示，「我們的救援重點是解決健康、安全用水、衛生設施、營養、兒童保護、臨時住所和心理支持等方面緊急需求，確保兒童和家庭儘快獲得救命援助。」

塔利班政府已派士兵前往災區協助救援並維護治安，但這場天災進一步考驗這個飽受戰火蹂躪國家的治理能力。自塔利班重新執政以來，阿富汗面臨國際援助大幅削減，加上鄰國大規模遣返阿富汗人的雙重壓力。

▲ 恐怕仍有許多遺體埋在倒塌的房屋廢墟中。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）更新災情指出，「道路損毀、餘震不斷及許多村莊地處偏遠，嚴重影響救援物資運送。」該組織稱有逾1.2萬人受到地震影響，但當地醫療體系早在地震前就已脆弱不堪，如今更完全仰賴外部援助。

國際社會陸續伸出援手，英國撥款100萬英鎊（約135萬美元）支持聯合國及國際紅十字會，向災民提供關鍵醫療和緊急物資；中國表示願意「視阿富汗需求並在能力所及範圍內」提供災難救援協助；印度則運送1000頂家庭帳篷抵達喀布爾，並向庫爾納省運送15噸糧食，更多救援物資將於2日送達。

阿富汗位於印度洋板塊和歐亞大陸板塊交界的興都庫什山脈地區，地震活動頻繁，東部地區2022年也曾發生規模6.1地震，造成1000人喪生，為塔利班重掌政權後首度面臨重大天然災害。