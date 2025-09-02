方便民眾臨停！高雄新推「智慧限時機車格」　前20分鐘免費

▲方便臨停，高雄新推「智慧限時機車格」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，1日起先在左營區提供5格試辦，收費方式為前20分鐘免費，後續在新興區、苓雅區等地擴大試辦，預計10月完工啟用，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。

交通局指出，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費（無須張貼繳費單），並拍攝影像存證。

收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日8時至20時。現場亦設置清楚告示牌與黃框機車格標線，方便民眾辨識與遵循。

▲▼高雄新推「智慧限時機車格」，前20分鐘免費。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一波選在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）啟用，提供5格試辦。另新興區民權一路251號前（亞洲商務中心大樓）、苓雅區海邊路29號前（台灣領航企業大樓）等兩處，共9格，預計10月完工啟用。另外，因應地區商業活動需求，會規劃更多外送臨停空間。

交通局表示，後續將視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，在道路條件許可下結合先進技術，以提高停車周轉率，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。民眾若有建議地點也可提出申請，由交通局評估地方需求後設置，提供民眾便捷停車空間。