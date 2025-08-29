　
社會焦點

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

▲▼葉林傳交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲葉林傳涉嫌經營賭博性電玩店，還介入修法自肥，遭檢察官起訴求處重刑。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議會副議長葉林傳經營賭博電玩，為了取得營業許可，不僅在議會公然斥責官員，擋下「台北市電子遊戲場管理條例」修法，逼得官員登門拜會溝通，藉此增加落日豁免條款，保送自己的賭博性電玩店就地合法，不法營業獲利至少314萬。台北地檢署調查後，29日依圖利、賭博等罪將葉起訴，並痛批葉林傳犯後飾詞狡辯，毫無悔意，建請法院從重量刑。

檢調2024年5月間，偵辦台北市警局巡官劉維中涉嫌包庇賭色案，當時約談對象包括國民黨籍葉林傳的前服務處主任張翰明、林晴紀(江野晴紀)，以及涉嫌行賄的酒店與賭博電玩業者，其中欣欣遊樂場多名員工到案指證，幕後老闆就是葉林傳，專案小組不敢大意，加強蒐證後，在7月底鎖定葉林傳發動搜索。

起訴指出，葉林傳2003年3月起，找林亦宏當人頭，在台北市林森北路經營欣欣遊樂場，2007年7月起，店內開始擺放賭博性電玩，後來台北市為了禁絕賭博性電玩，在審查電玩業者營業申請時，設下多重門檻，包括資本額至少1億元、距離學校1公里以上、以及最小營業面積1000平方公尺。

剛好台北市商業處在2015年草擬「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修正草案」，放寬在百貨公司內設置普通級遊戲場的限制，葉林傳為了順利發展自己的電玩事業，不顧《公職人員利益衝突迴避法》規範，故意在議會審查時，公開表示「有意見」，讓修正案因此被退回市府，另外在分組質詢時，斥責官員「知不知道有多少申請案被溯及既往而擱置嗎？」

市府官員不知道葉林傳本身就是賭博性電玩老闆，為求修正案通過，前往葉林傳辦公室拜會、溝通，葉林傳順勢提出新增落日條款，找不知情的議會同僚李傅中武提案修正條文，讓原本不符規定的電玩業者，可在限期內重新申請，且不受原本的嚴格審查限制。

欣欣遊樂場就靠著葉林傳在議會的努力，在2018年改由紀文奇當人頭負責人，順利取得限制性營業證，全台北市只有另1間金滿意電子遊戲場也是依新增的落日條款取得營業證，稀少性可見一斑，而欣欣遊樂場在2019年5月間轉手經營。

葉林傳因涉嫌違背法令，利用議員修法機會，圖利自己至少314萬5千元的不法利益，此外還與林亦宏、紀文奇等6名店長、員工共犯意圖營利賭博罪，被檢察官依法提起公訴。葉林傳前服務處主任張翰明涉案部分不起訴，林晴紀(江野晴紀)部分查無不法簽結。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

