　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

▲▼星座,秋天,運勢,好運,巨蟹,處女,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲木星、日蝕與滿月能量齊發，這三大星座在今年秋天迎來好運高峰，愛情、事業全面綻放。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當好運降臨時，你一定會感覺得到。可能是一開始在口袋裡意外找到一張鈔票，走出家門後發現大家都特別友善，咖啡師甚至免費送你一個可頌麵包。好事就像滾雪球般接連而來，不知不覺中，你的事業蒸蒸日上，感情生活開花結果，一切似乎都順風順水。

根據國外網站《Bustle》占星師暨塔羅專家Mak Jagger的說法，某些行星的運行確實會影響我們的生活，尤其是如何感受並體驗「好運氣」。她表示：「行星的運動會帶來人生起伏。有些時期，我們會感受到宇宙特別眷顧，而這取決於行星如何與你的本命星盤互動。」在所有天體中，代表幸運的木星（Jupiter）扮演關鍵角色，而月亮的能量也不容小覷。如果它們恰好停留在你的星座，這股好運將直接影響到你。以下是今年秋天最幸運的三個星座，還有如何最大化利用這段好運的建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座：木星加持，準備迎接一年中最幸運的時刻

Jagger指出：「這個秋天甚至延續到明年，巨蟹座將成為最幸運的星座之一。原因在於，象徵最大福氣的木星正進入巨蟹座的『入旺』位置，並展開為期一年的運行。」

所謂「入旺」，是指行星在該星座中能最充分展現其正面能量。而木星與幸運緊密相連，這意味著巨蟹座在接下來的季節中，將特別容易獲得好運加持。

想要把握這股好運，Jagger建議巨蟹座應該勇於嘗試：爭取升遷、向心儀對象告白、考慮搬到新城市，或挑戰一直不敢突破的舒適圈。木星會放大你的行動力與機會，讓成功的可能性大大提升。

更棒的是，好運有時甚至不需要太多努力就會降臨。只要留意那些突如其來的機會，並勇敢抓住它們就好。

▲▼星座,秋天,運勢,好運,巨蟹,處女,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

處女座：雙新月與日蝕能量，將迎來意想不到的轉折

Jagger指出，今年處女座已經迎來過一次新月，而在9月21日太陽進入天秤座前，處女座將再度迎來第二次新月，並且還會伴隨一次強力的日蝕。

新月象徵新的開始與願望的播種期，而日蝕則帶來劇烈的轉折與突破。Jagger表示：「秋分正好落在日蝕能量中，讓處女座整個季節都充滿強大的行動力與轉變能量。」

對於習慣規劃生活的處女座來說，這股能量可能會打破既有的節奏，帶來一些出乎意料的驚喜。Jagger建議，處女座不妨順勢而為，並透過許願或寫下目標來加乘好運效果。

▲▼星座,秋天,運勢,好運,巨蟹,處女,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚座：滿月日蝕帶來全新開始，好運爆棚

在9月7日，雙魚座將迎來一場強力的滿月日蝕，這股能量會幫助你徹底放下過去，並以滿滿的正能量迎接未來。

Jagger表示，雙魚座將獲得前所未有的勇氣，擺脫自我懷疑與「不值得擁有好事」的心態。這段時間，你會比以往更大膽，敢於展現自己，不再默默退居幕後。

在這股能量的推動下，雙魚座會覺得「是時候了」，去做那些一直想做的事。想交新朋友？你會主動安排聚會。想展現才華？你會開設IG帳號分享作品。這個秋天，雙魚座將帶著滿滿的信心，開始讓好事一件件發生。

▲▼星座,秋天,運勢,好運,巨蟹,處女,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」
快訊／彰化驚現沙塵暴！天空瞬間一片黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

美女書法家脫了！　下海拍AV

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢9／1-9／7

12星座一周運勢9／1-9／7

金牛座這周對於朋友提出的投資要約要格外謹慎，別因為是朋友就衝動決定；雙魚座這周用在做人情上的開銷大幅增加，要注意平衡花費額度。

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

九月「四大生肖」收好運

九月「四大生肖」收好運

12星座9月運勢！巨蟹貴人現身

12星座9月運勢！巨蟹貴人現身

在愛情容易喜新厭舊的三星座！

在愛情容易喜新厭舊的三星座！

關鍵字：

星座秋天運勢好運巨蟹處女雙魚

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面