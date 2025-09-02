木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

▲木星、日蝕與滿月能量齊發，這三大星座在今年秋天迎來好運高峰，愛情、事業全面綻放。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當好運降臨時，你一定會感覺得到。可能是一開始在口袋裡意外找到一張鈔票，走出家門後發現大家都特別友善，咖啡師甚至免費送你一個可頌麵包。好事就像滾雪球般接連而來，不知不覺中，你的事業蒸蒸日上，感情生活開花結果，一切似乎都順風順水。

根據國外網站《Bustle》占星師暨塔羅專家Mak Jagger的說法，某些行星的運行確實會影響我們的生活，尤其是如何感受並體驗「好運氣」。她表示：「行星的運動會帶來人生起伏。有些時期，我們會感受到宇宙特別眷顧，而這取決於行星如何與你的本命星盤互動。」在所有天體中，代表幸運的木星（Jupiter）扮演關鍵角色，而月亮的能量也不容小覷。如果它們恰好停留在你的星座，這股好運將直接影響到你。以下是今年秋天最幸運的三個星座，還有如何最大化利用這段好運的建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座：木星加持，準備迎接一年中最幸運的時刻

Jagger指出：「這個秋天甚至延續到明年，巨蟹座將成為最幸運的星座之一。原因在於，象徵最大福氣的木星正進入巨蟹座的『入旺』位置，並展開為期一年的運行。」

所謂「入旺」，是指行星在該星座中能最充分展現其正面能量。而木星與幸運緊密相連，這意味著巨蟹座在接下來的季節中，將特別容易獲得好運加持。

想要把握這股好運，Jagger建議巨蟹座應該勇於嘗試：爭取升遷、向心儀對象告白、考慮搬到新城市，或挑戰一直不敢突破的舒適圈。木星會放大你的行動力與機會，讓成功的可能性大大提升。

更棒的是，好運有時甚至不需要太多努力就會降臨。只要留意那些突如其來的機會，並勇敢抓住它們就好。

處女座：雙新月與日蝕能量，將迎來意想不到的轉折

Jagger指出，今年處女座已經迎來過一次新月，而在9月21日太陽進入天秤座前，處女座將再度迎來第二次新月，並且還會伴隨一次強力的日蝕。

新月象徵新的開始與願望的播種期，而日蝕則帶來劇烈的轉折與突破。Jagger表示：「秋分正好落在日蝕能量中，讓處女座整個季節都充滿強大的行動力與轉變能量。」

對於習慣規劃生活的處女座來說，這股能量可能會打破既有的節奏，帶來一些出乎意料的驚喜。Jagger建議，處女座不妨順勢而為，並透過許願或寫下目標來加乘好運效果。

雙魚座：滿月日蝕帶來全新開始，好運爆棚

在9月7日，雙魚座將迎來一場強力的滿月日蝕，這股能量會幫助你徹底放下過去，並以滿滿的正能量迎接未來。

Jagger表示，雙魚座將獲得前所未有的勇氣，擺脫自我懷疑與「不值得擁有好事」的心態。這段時間，你會比以往更大膽，敢於展現自己，不再默默退居幕後。

在這股能量的推動下，雙魚座會覺得「是時候了」，去做那些一直想做的事。想交新朋友？你會主動安排聚會。想展現才華？你會開設IG帳號分享作品。這個秋天，雙魚座將帶著滿滿的信心，開始讓好事一件件發生。