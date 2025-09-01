12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升　幸運小物一次看

▲12星座本週運勢完整解析，掌握幸運小物，讓好運全面升級。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著新一週的到來，12星座9/1〜9/7的能量也迎來微妙轉折。從工作、健康到人際關係，生活中每個細節都可能因星象變化而帶來新的啟發。不妨參考日本網站《TRILL》帶來的本週運勢與幸運小物，將為你點亮前行的方向，讓日常生活更添靈感與好運。

牡羊座

本週適合整理夏天以來累積的知識與資訊。無論是翻看你的點子筆記，還是整理書架，都有可能帶來新的發現。

幸運物品：眼鏡

幸運色：深綠色

金牛座

在人際關係上，曾讓你感到有點疲憊的互動，將能在本週找回舒適的距離。與其黏在一起，不如重視獨處時光，反而能讓感情更深厚。

幸運物品：書套

幸運色：米灰色

雙子座

適合靜下心來思考未來方向。試著把自己的優勢與目標寫下來，會讓你對前路更加清晰。

幸運物品：實用小工具

幸運色：深藍色

巨蟹座

留心身體的聲音。檢視飲食習慣，或開始做些輕運動，都能幫助你消除近日疲勞，讓運勢回升。

幸運物品：3C小物

幸運色：米色

獅子座

創意的種子在本週發芽。即便暫時無法立即實現，請把腦海裡的點子與靈感記錄下來，未來可能會成為重要資源。

幸運物品：玻璃工藝品

幸運色：黃色

處女座

一段探索真實自我的旅程即將開始。嘗試跨足你過去不曾關注的領域，或許會遇見意想不到的自己。

幸運物品：御朱印帳

幸運色：棕色

天秤座

在日常生活中加入新的小習慣能帶來好運。無論是晨間散步還是睡前伸展，都能讓你的心情更輕盈。

幸運物品：洗手乳

幸運色：米白色

天蠍座

如果過度沉迷於興趣或娛樂，可能會忽略了工作或家庭。保持生活的平衡，會讓你獲得來自四周的支持。

幸運物品：時尚廚房小物

幸運色：苔綠色

射手座

你可能會突然想起很久沒聯絡的朋友。聽從這個直覺去聯絡對方，可能會開啟新的緣分。

幸運物品：太陽眼鏡

幸運色：橘色

摩羯座

重點在於工作與生活的切換。找到下班後能讓自己放鬆的小樂趣，會讓你的日常表現大大提升。

幸運物品：時下流行的甜點

幸運色：淺藍色

水瓶座

適合把未來的夢想轉化為具體目標。先從蒐集資訊開始，讓理想有實際落地的可能。

幸運物品：烏龍麵

幸運色：銀色

雙魚座

讓五感徹底甦醒吧！專注於花香、風聲等細膩感受，靈感會在不經意間湧現。

幸運物品：有機棉毛巾

幸運色：薰衣草紫