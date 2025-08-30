　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

▲▼國光客運,公路客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運明天起停駛高屏6路線。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

面臨虧損的國光客運申請停駛14條載客率差的「蚊子路線」，其中高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線行駛至今天，末班車開出後，明天起正式停止經營，由屏東客運和高雄客運接駛。至於其他8條北高、北南、北屏等國道客運路線何時停駛由其他業者接手，公路局預計下周二說明。

國光客運面臨虧損，迄今仍欠銀行團20多億元，在銀行團建議下，申請停駛14條長期虧損的客運路線，其中高雄、屏東、墾丁等6條一般公路客運路線行駛至今天(30日)，明天(31日)起國光客運將停止經營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國光客運公告6條停駛路線，「9189高鐵左營站─台88線─小灣」將於今天晚間7時30分開出最後一班車；「9188高雄─台88線─鵝鑾鼻」最後一班車則於今晚10時開出；「9127高雄─台88線─東港─大鵬灣」晚間8時開出末班車。

「9117高雄─台17線─墾丁」末班車預計今晚10時30分發車；「1773屏東—恆春」末班車則將於下午4時40分發出；「1780屏東─佳冬─枋寮」最後一班車表訂晚間7時30分開出。

▲▼國光客運,公路客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運高雄、屏東和墾丁6路線營運至今天。（圖／國光客運提供）

國光客運停駛路線明天起將由其他業者接手，包括高雄客運及屏東客運公司接駛經營9117、9127、9188、9189等4條高墾路線，另1773、1780等2條一般公路客運路線則由屏東客運公司接駛，無縫轉移路線營運及服務班次，維持基本民行不中斷。

國光客運指出，對於6條路線所營運之班次，將全數由接駛業者提供服務，整體班次及服務水準均維持不受影響，請民眾可依原需求時段乘車，另配合主管機關要求，已與接駛業者於停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊。

至於其他申請停駛的8條國道客運路線，包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，可能在9月擇日停駛，公路局預計下周二對外說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽
許凱真的被設局！　前女友發聲認「只為了好玩」
澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜　畫面曝光
幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮
快訊／信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」！　警方出手了
用怪手玩人肉涮涮鍋！5人坐挖斗玩水畫面曝光　恐遭開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

旅宿業缺工超過6千人　觀光署長：待勞動部評估開放外籍中階人力

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

專訪／觀光署長自曝愛看YouTube影片　想找國外網紅續推台灣旅遊

專訪／平日住宿補助明年上路　觀光署長盼打破「國旅CP值低」印象

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

旅宿業缺工超過6千人　觀光署長：待勞動部評估開放外籍中階人力

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

專訪／觀光署長自曝愛看YouTube影片　想找國外網紅續推台灣旅遊

專訪／平日住宿補助明年上路　觀光署長盼打破「國旅CP值低」印象

「血月」9/8凌晨登場　台灣全程可見「西南方最清楚」

鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

妹妹扯項鍊不珍惜被媽轉送　#米克斯 戴禮物一臉無辜聽哭聲

生活熱門新聞

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

「1檔人氣股票」買了超後悔　一票苦主：認賠1萬5賣掉

媽媽餵「重發聲明」道歉

更多熱門

相關新聞

繳不出房租！移工砸女房東後腦勺爆血

繳不出房租！移工砸女房東後腦勺爆血

高雄市大寮區28日發生一起房客糾紛，一名洪姓女房東到租屋處收租，但21歲黎姓男租客因付不起房租，竟持預先準備好的磚頭，趁女房東不注意，朝她後腦勺猛砸，造成洪女頭部受傷，黎姓租客則竊走房東的錢財後逃逸，並趁隙返回租屋處換裝，竟還裝作若無其事地聽鄰居討論，遭警方當場查獲，訊後依強盜、殺人未遂罪移送偵辦。

屏東聯結車停紅燈…遭機車追撞！騎士當場慘死

屏東聯結車停紅燈…遭機車追撞！騎士當場慘死

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

即／10天前男社工爆頭亡　僅距50m今再爆死亡車禍

即／10天前男社工爆頭亡　僅距50m今再爆死亡車禍

即／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫

即／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫

關鍵字：

國光客運路線停駛高雄屏東國道客運高雄客運屏東客運公路局末班車

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面