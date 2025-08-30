國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

▲國光客運明天起停駛高屏6路線。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

面臨虧損的國光客運申請停駛14條載客率差的「蚊子路線」，其中高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線行駛至今天，末班車開出後，明天起正式停止經營，由屏東客運和高雄客運接駛。至於其他8條北高、北南、北屏等國道客運路線何時停駛由其他業者接手，公路局預計下周二說明。

國光客運面臨虧損，迄今仍欠銀行團20多億元，在銀行團建議下，申請停駛14條長期虧損的客運路線，其中高雄、屏東、墾丁等6條一般公路客運路線行駛至今天(30日)，明天(31日)起國光客運將停止經營。

根據國光客運公告6條停駛路線，「9189高鐵左營站─台88線─小灣」將於今天晚間7時30分開出最後一班車；「9188高雄─台88線─鵝鑾鼻」最後一班車則於今晚10時開出；「9127高雄─台88線─東港─大鵬灣」晚間8時開出末班車。

「9117高雄─台17線─墾丁」末班車預計今晚10時30分發車；「1773屏東—恆春」末班車則將於下午4時40分發出；「1780屏東─佳冬─枋寮」最後一班車表訂晚間7時30分開出。

國光客運停駛路線明天起將由其他業者接手，包括高雄客運及屏東客運公司接駛經營9117、9127、9188、9189等4條高墾路線，另1773、1780等2條一般公路客運路線則由屏東客運公司接駛，無縫轉移路線營運及服務班次，維持基本民行不中斷。

國光客運指出，對於6條路線所營運之班次，將全數由接駛業者提供服務，整體班次及服務水準均維持不受影響，請民眾可依原需求時段乘車，另配合主管機關要求，已與接駛業者於停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊。

至於其他申請停駛的8條國道客運路線，包括台北到台南、台北到高雄、台北到屏東、台中到高雄、台中到台南，台中到屏東、桃園到高雄、中壢到高雄等，可能在9月擇日停駛，公路局預計下周二對外說明。