CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

▲外交部次長陳明祺。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長陳明祺近期接受多家澳媒專訪，台灣積極爭取加入CPTPP，不僅符合高標準規範，更能強化自由貿易體系。然而，中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，因而影響對我入會案的支持，他呼籲澳洲與其他理念相近會員共同助我反制中國惡意影響力。

外交部政務次長陳明祺近日接受澳洲電視媒體《天空新聞台》（Sky News）、《澳洲金融評論報》（AFR）及澳洲墨爾本「拉籌伯大學亞洲中心」（La Trobe Asia）的Podcast頻道「亞洲崛起」（Asia Rising）等專訪，並分別在28日及29日播出、刊出。

陳明祺在《天空新聞台》在專訪中為我國爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）強力發聲，並強調我國強化自我防衛能力，捍衛民主生活方式的決心。中國經濟成長放緩且產能過剩，恐不易開放市場，其聲稱捍衛自由貿易恐淪為空談。台澳雙方是「以規則為基礎」自由貿易體系的堅實信仰者，CPTPP是捍衛自由貿易的新重心，台灣的加入能讓CPTPP更為強大。

陳明祺也提醒，貿易關乎價值，提醒澳方慎選貿易夥伴，中國善於將他國對其貿易的依賴，轉化為干預他國內政的手段。我國自2016年起即推行貿易多元化政策，分散對中國市場的依賴，去除風險。澳方也曾經歷中國經濟脅迫，或有必要思索去風險化。

陳明祺在「亞洲崛起」提到，我國的經貿體制符合CPTPP高標準，如我國與紐西蘭和新加坡簽有自由貿易協定；另台灣擁有履行國際承諾的良好紀錄，未曾脅迫貿易夥伴，符合「奧克蘭三原則」中的前兩項，唯一欠缺的是尚未能取得會員國的共識同意。中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，因而影響對我入會案的支持，呼籲澳洲與其他理念相近會員共同助我反制中國惡意影響力。

此外，針對美國總統川普（Donald Trump）表示「在其任內，保證中國不會侵台」，陳明祺在《天空新聞台》表示，「我們不相信中國共產黨、不相信習近平」，由中國在香港回歸對英國所作承諾形同具文可見一斑，因此，我國正積極強化國防備戰，並有捍衛民主生活方式的決心。

他也強調，晶片已成為全球經濟的核心，面對中國的犯台威脅，台灣有義務維護全球半導體供應鏈的順暢運作。全球特別是印太區域內國家對中國的威脅已有警覺，該等國家透過發聲或以靜悄方式助我，如澳洲可助我國強化全社會防衛韌性，並在提升我國能源韌性扮演重要角色，助我國強化應變準備。

台灣面臨中國的諸多挑戰，包括持續的軍事威脅、在國際孤立台灣，及對台進行資訊戰、認知戰與統戰滲透等，陳明祺在「亞洲崛起」指出，台灣堅持維護台海現狀，並以戰略耐心因應挑戰。中華人民共和國自二戰以來從未治理台灣，「台灣屬於中國」的說法並不正確，期望各國基於台灣自身的價值與台灣交往，彰顯民主價值與文化多元，也特別感謝澳洲國會在2024年通過決議，明確指出聯合國大會第2758號決議並未排除台灣參與國際組織。

陳明祺在《澳洲金融評論報》表示，台灣籲請澳方勿將台灣視為中國附屬，台灣有其自身的價值（But don’t engage with Taiwan as an appendix of China. Taiwan has its own merits.）。台澳雙方互為主要貿易夥伴，共享自由、民主與多元文化等價值，澳洲的台灣政策應可立基於雙邊貿易，加以台灣在半導體具領導地位，雙方可在再生能源及人工智慧等領域發展合作。

陳明祺強調，我國嚴肅看待中國威脅，故推動國防改革及提高國防預算，籲請澳洲持續向中國表達對台海和平及穩定的關切，並持續派遣軍艦行經台灣海峽，向國際社會傳達台灣海峽是國際水域，協助嚇阻中國侵略台灣的野心。此外，台灣處於民主最前線，隨著中、俄、伊朗與北韓（CRINK）威權集團日益緊密，籲請澳洲加入台灣、日本與加拿大等國組成中型民主國家聯盟，共同應對威權陣營的威脅。