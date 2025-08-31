距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

▲菲律賓軍方28日啟用巴丹群島馬哈濤鎮前進作戰基地，距離台灣最南端島嶼不到100海里。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓軍方28日啟用巴丹群島馬哈濤鎮（Mahatao）前進作戰基地，距離台灣最南端島嶼不到100海里，戰略地位重要。安全專家指出，這座基地將成為台海戰事應變據點。

菲律賓詢問報、美國海軍研究協會新聞（USNI News）等報導，與巴丹群島各地分散的前哨據點相比，這座新建的基地將是菲律賓武裝部隊迄今在該區域設立的最大規模設施，部署北呂宋海軍司令部海軍及海軍陸戰隊部隊，負責呂宋海峽安全防務。

北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）透露，這座基地強化菲律賓保衛北方前線的能力，讓菲律賓能夠快速回應安全及天災方面的挑戰。安全專家卡巴爾薩（Chester Cabalza）分析，這座基地將大幅提升菲律賓在呂宋海峽的海域感知能力，彌補國家安全方面的漏洞，防止外國侵略者頻繁入侵，特別是巴丹群島是位在台灣正下方的前線省分，一旦台海爆發戰事，這座基地將成為應變據點，作為快速反應軍事入侵的戰略立足點及後勤樞紐。

海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，這座基地距離台灣最南端島嶼不到100海里，具戰略重要性，且有將近20萬名菲律賓人在台灣，任何與台灣的衝突都將直接影響到菲律賓。

美軍把海馬士多管火箭系統、泰風飛彈系統等武器部署在菲律賓北部，包括巴丹群島，菲美聯合軍演也納入該區域防衛演訓。菲律賓總統小馬可仕8月曾說，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲律賓無法置身事外。