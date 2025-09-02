東大兩岸小組訪台　日學者：台日在美國關稅面臨共同課題

▲外交部長林佳龍接見日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博教授一行。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（1日）接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，訪團成員包括該組召集人松田康博教授等人，雙方就兩岸關係及印太區域情勢等議題交換意見。松田康博指出，台日雙方在面對美國川普政府加徵關稅政策上，面臨共同課題。林佳龍則說，面對中國威權主義擴張等嚴峻挑戰，期盼台日共同打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

外交部長林佳龍1日接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，訪團成員包括該組召集人松田康博教授、亞洲經濟研究院上席主任調查研究員佐藤幸人教授、神奈川大學川上桃子教授、學習院大學江藤名保子教授、拓殖大學門間理良教授及東京大學特任研究員黃偉修等6人，雙方就兩岸關係及印太區域情勢等議題交換意見。

林佳龍首先歡迎日本東京大學兩岸關係研究小組成員再次來訪，並表示近年台日關係密切友好，不僅交流合作持續深化，觀光互訪人次也有顯著成長。台灣與日本同處第一島鏈關鍵位置，同為理念相近的民主夥伴，感謝日本政府在各種國際場合公開重申台海和平穩定的重要性，台灣將續與國際社會攜手合作，共同守護印太區域及全球的民主、和平與繁榮。

林佳龍指出，面對中國威權主義擴張等嚴峻挑戰，上任後全力推動「總合外交」及「台灣戰略三鏈」，除了強化與邦交國的合作，也積極拓展與非邦交國在經貿、科技等領域的互動交流，創造互利共贏，期待台日今後在半導體、人工智慧、新能源等關鍵領域進一步深化合作，共同打造安全穩固的「非紅供應鏈」。

林佳龍強調，日本身為CPTPP成員國，期待能與英國及加拿大等國攜手支持台灣加入，並推動台日簽署經濟夥伴協定（EPA），未來雙邊將在AI、半導體基礎上，拓展至能源轉型與智慧城市解決方案，共同引領區域創新與繁榮。

松田康博致詞感謝林佳龍撥冗接見，並協助安排訪團在台拜會行程，有助該團深化對兩岸關係及台灣的外交現況之理解，並指出台日雙方在面對美國川普政府加徵關稅政策上，面臨共同課題。而林佳龍也逐一回應並分享台灣因應策略。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並拜會國家安全會議、台灣日本關係協會等。