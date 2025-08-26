淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

▲淡水2個月大男嬰猝死，警方要深入調查是否涉及兒虐。（救護車示意圖）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市淡水區20日晚間發生一起男嬰猝死案，一名出生僅2個月的男嬰突然無呼吸心跳，被救護車緊急送醫搶救後不治。男嬰母親與前男友在深夜前往派出所報案，表示男嬰需要報驗。據母親表示，當天傍晚就發現男嬰呼吸微弱，經送往淡水馬偕醫院急救，仍回天乏術，由於男嬰死因不明，警方已展開兒虐調查，相驗結束後，前男友對男嬰死因有疑慮，後續將進行解剖以釐清案情。

據了解，男嬰的35歲吳姓母親在傍晚6時左右，在新市二路一段某社區住家，發現男嬰呼吸異常，立即撥打119求助。晚間7時許，救護人員獲報趕抵現場，對男嬰實施心肺復甦術後，緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救。然而，男嬰最終仍因急救無效，不幸在晚間7時30分宣告死亡。

男嬰死亡後，吳姓母親與她43歲的陳姓前男友在深夜11時許，一同前往淡水警分局中正路派出所報案，表示男嬰需要協助報驗。警方對2人製作筆錄，並同步通知鑑識人員前往醫院及男嬰住處進行採證，同時完成兒少保護通報。

檢警初步檢視男嬰遺體，外觀並無明顯外傷，但前男友對死因有疑慮，後續將對男嬰進行解剖，待報告結果出爐後，進一步確認男嬰死因是否涉及兒虐。目前警方已將全案列為兒少保護案件，依法偵辦中。