　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

▲▼高中生遭砍送醫。（救護車示意圖／記者陳雕文攝）

▲淡水2個月大男嬰猝死，警方要深入調查是否涉及兒虐。（救護車示意圖）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市淡水區20日晚間發生一起男嬰猝死案，一名出生僅2個月的男嬰突然無呼吸心跳，被救護車緊急送醫搶救後不治。男嬰母親與前男友在深夜前往派出所報案，表示男嬰需要報驗。據母親表示，當天傍晚就發現男嬰呼吸微弱，經送往淡水馬偕醫院急救，仍回天乏術，由於男嬰死因不明，警方已展開兒虐調查，相驗結束後，前男友對男嬰死因有疑慮，後續將進行解剖以釐清案情。

據了解，男嬰的35歲吳姓母親在傍晚6時左右，在新市二路一段某社區住家，發現男嬰呼吸異常，立即撥打119求助。晚間7時許，救護人員獲報趕抵現場，對男嬰實施心肺復甦術後，緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救。然而，男嬰最終仍因急救無效，不幸在晚間7時30分宣告死亡。

男嬰死亡後，吳姓母親與她43歲的陳姓前男友在深夜11時許，一同前往淡水警分局中正路派出所報案，表示男嬰需要協助報驗。警方對2人製作筆錄，並同步通知鑑識人員前往醫院及男嬰住處進行採證，同時完成兒少保護通報。

檢警初步檢視男嬰遺體，外觀並無明顯外傷，但前男友對死因有疑慮，後續將對男嬰進行解剖，待報告結果出爐後，進一步確認男嬰死因是否涉及兒虐。目前警方已將全案列為兒少保護案件，依法偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電　台電派員搶修

恐怖內輪差！拖板車轉彎撞倒機車女騎士驚魂　駕駛留下證件離去

桃園機場車禍！租賃車撞故障車翻覆　2駕駛意識清楚送醫

快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

新北男毒駕撞死人「驗尿偷加水」　國民法官判8年：悔意不足

「金豬食堂」訂位莫名被取消　男怒砸存錢筒洩憤！最後和平收場

快訊／台東志航空軍基地爆意外！　勇鷹「煞車失靈」險衝出跑道

快訊／怨遺產分配不公！引爆瓦斯燒老家害8傷　新店縱火犯收押

淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電　台電派員搶修

恐怖內輪差！拖板車轉彎撞倒機車女騎士驚魂　駕駛留下證件離去

桃園機場車禍！租賃車撞故障車翻覆　2駕駛意識清楚送醫

快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

新北男毒駕撞死人「驗尿偷加水」　國民法官判8年：悔意不足

「金豬食堂」訂位莫名被取消　男怒砸存錢筒洩憤！最後和平收場

快訊／台東志航空軍基地爆意外！　勇鷹「煞車失靈」險衝出跑道

快訊／怨遺產分配不公！引爆瓦斯燒老家害8傷　新店縱火犯收押

淡水2個月大男嬰猝死！母與前男友報案　無外傷將解剖釐清

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

「警界媽寶」不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

快訊／A7建案「樣品屋燒成一片火海」！　現場畫面曝光

更多熱門

相關新聞

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

高雄市前鎮區一家超商門口25日晚間驚傳猝死案件！一名55歲男子被發現以「面朝下」的詭異姿勢倒臥在地，救護人員趕抵時已明顯死亡，現場沒有明顯外傷，警方調閱監視器發現，他是在打完一個哈欠後，突然從超商外石盆上坐著往前彎腰癱軟，頭部直接貼地，才呈現出駭人的姿勢。

60歲↑購屋最夯5區出列　1數據證「對生活品質很要求」

60歲↑購屋最夯5區出列　1數據證「對生活品質很要求」

高雄男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師

高雄男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師

男嬰卡床欄悶死　廠商遭控過失致死終獲無罪

男嬰卡床欄悶死　廠商遭控過失致死終獲無罪

新北社會住宅再添一處！

新北社會住宅再添一處！

關鍵字：

淡水男嬰猝死

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面