社會 社會焦點 保障人權

淡水2月大男嬰猝死！生母2年前曾害女嬰截趾　檢警深入調查

▲▼淡水2個月大男嬰猝死，醫院開立診斷書 。（圖／翻攝自臉書）

▲淡水2個月大男嬰猝死，醫院開立診斷書 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區20日晚間發生一起男嬰猝死案，35歲吳姓母親表示，出生2個月男嬰在趴睡時，發現他呼吸微弱，經緊急送醫搶救仍不治；此外，吳女在2年前就曾因未滿月的女嬰尿床，用吹風機要吹乾床鋪，卻因睡著，女嬰腿部被熱風吹了3小時，造成腿部灼傷，最後截趾保命，台北地院判5個月有期徒刑。此次再發生男嬰死亡，生父質疑男嬰死亡非意外，檢警相驗初步無外傷，詳細死因待解剖後釐清。

據了解，男嬰的35歲吳姓母親在傍晚6時左右，發現男嬰呼吸異常，立即撥打119求助。晚間7時許，救護人員獲報趕抵現場，對男嬰實施心肺復甦術後，緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救。然而，男嬰最終仍因急救無效，不幸在晚間7時30分宣告死亡。

檢警初步檢視男嬰遺體，外觀並無明顯外傷，但生父（前男友）對死因有疑慮，認為吳女延誤送醫1小時，懷疑非意外；檢警後續將對男嬰進行解剖，待報告結果出爐後，進一步確認男嬰死因是否涉及兒虐。目前警方已將全案列為兒少保護案件，依法偵辦中。

除此之外，根據判決書，2023年吳女產下1女，租屋在台北市中山區新生北路三段，9月16日下午1時許，發現未滿月的女嬰尿床，於是使用吹風機要吹乾床鋪，沒想到吳女卻睡著，醒來已經是下午4時許，發現女嬰雙腿多處紅腫、水泡，經送台大醫院搶救，因雙腿燙傷總面積佔體表面積15.5%，最後左腳中腳趾、無名腳趾、小腳趾壞死，只能截趾。醫院通報家防中心，檢警調查，依過失傷害罪起訴，台北地院判她有期徒刑5個月。

台北市家防中心表示，事發當時因為女童傷勢嚴重且家長無法提出合理解釋，評估家庭無合適照顧資源能提供女童穩定受照顧環境，因此在2023年10月起對女童進行保護安置。為維護兒少個案權益，已於2024年1月以台北市政府名義對家長提起獨立告訴。

08/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

淡水小坪頂荒廢多年的爛尾樓，地上28層、基地廣達1.7萬坪，終於流入法拍市場，一拍底價84.6億元。小坪頂被房產界戲稱為「八卦（掛）山」，掛掉了不少建案，但也曾經轟轟烈烈過。

淡水2個月大男嬰猝死　無外傷將解剖釐清

淡水2個月大男嬰猝死　無外傷將解剖釐清

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

60歲↑購屋最夯5區出列　1數據證「對生活品質很要求」

60歲↑購屋最夯5區出列　1數據證「對生活品質很要求」

高雄男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師

高雄男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師

關鍵字：

淡水男嬰猝死

