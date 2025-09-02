救生員網路喊「槍殺蔡英文」遭起訴　法官判免刑原因曝

▲從事救生員的余姓男子在網路上說「真希望蔡英文也趕快過世」遭起訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北從事救生員的余姓男子，在社群平台Discord以暱稱留言「票頭謝新達 槍殺蔡英文」、「真希望蔡英文也趕快過世」，遭北市刑大鎖定函送法辦。檢方認定其涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪提起公訴，不過士林法院審理後，考量他只是因一時失慮在網路亂言，態度良好，且犯罪情節輕微、惡性不大，依《刑法》第61條規定免除其刑。

余男於2024年3月17日，在Discord群組留言「票頭謝新達槍殺蔡英文」、「真希望蔡英文也趕快過世」等恐嚇字眼。所謂「票頭謝新達」即是已故綜藝天王豬哥亮的本名。案發當時蔡英文仍為現任總統，警方獲報後，由北市刑大追查，確認帳號使用者為余男，隨即函送檢方偵辦。

檢方認為，國家元首及縣市首長的辦公處所或行程地點，經常聚集眾多公務人員、洽公民眾及一般市民，一旦有人真的付諸行動，可能導致嚴重傷亡或財產損失。余男的恐嚇言論若被公眾知悉，勢必造成恐慌，危及公共安全，因此依刑法第151條「恐嚇公眾罪」起訴。

士院開庭時，余男自白且坦承犯罪。法官審酌他大學畢業、職業為救生員，家庭經濟狀況小康，且在庭上態度良好，顯示只是因一時衝動失慮而發文。故認其行為雖不該，但情節輕微、惡性不大，歷經偵查與審理已足以警惕，縱使依《刑法》第59條減刑仍嫌過重，因此依第61條規定免刑。

對此，士林地檢署表示，待收到判決後，研議是否提上訴。