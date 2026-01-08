65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

▲牙醫師指出，在健康條件許可下，植牙更接近自然牙，是更應被納入考量的長期選項。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國健署統計顯示，台灣65歲以上長者平均缺牙14.8顆，全口無牙率更高達25.8%，缺牙已是高齡社會普遍的健康問題。然而許多民眾在缺牙後，習慣優先選擇活動假牙或固定式牙橋，卻可能錯過維持口腔長期健康的更佳時機。牙醫師李秉盛指出，在健康條件許可下，植牙因其結構與功能更接近自然牙，是更應被納入考量的長期選項。

許多民眾認為活動假牙或牙橋的治療流程較為直覺，但醫師解釋，這兩者與植牙的根本差異在於「支撐方式」。李秉盛說明：「活動假牙依靠口腔黏膜支撐，固定牙橋則需修磨鄰近的健康牙齒作為支點；而植牙是在缺牙處植入人工牙根，讓力量能像天然牙一樣傳遞至牙床骨頭。」

正因支撐方式不同，連帶影響了牙床骨的健康。醫師指出，缺牙區域若缺乏牙根的咀嚼刺激，牙床骨會隨著時間逐年萎縮。許多患者以為假牙不穩只要不斷重做即可，但這種作法並無法阻止骨質流失，反而可能因假牙的壓迫與不穩定，加劇牙周問題。

相較之下，植牙之所以成為近年全口重建的重要趨勢，便是因為人工牙根能模擬自然牙，將咀嚼力量傳導至骨骼，有助於刺激並延緩骨質萎縮，同時提供接近真牙的咬合力與穩定性。

不過，李秉盛也強調，植牙並非人人適用，如同蓋房子前需先穩固地基。他表示：「若患者有未受控制的牙周病，或牙床骨嚴重不足，就像在鬆動的土壤上蓋房，無論何種治療方式都難以長久。」因此，治療前必須先處理好牙周問題，必要時進行補骨手術，待口腔環境穩定後，才能評估植牙等長期方案。

醫師提醒，缺牙治療的選擇沒有絕對好壞，活動假牙與牙橋在特定情況下仍是實用選項。民眾應與醫師充分溝通，了解不同治療方式對未來十年、二十年口腔健康的長遠影響，根據自身牙周、骨量條件與生活需求，做出最適合且能長期維持功能穩定的決定。