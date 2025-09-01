被騙欠千萬！子女籌錢救母「被課贈與稅」想改現金　專家喊母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日焦急透露，77歲母親被詐騙，欠下近千萬債務，房子也被設定抵押，於是子女們到處籌錢，但同時又擔心「救急錢」被視為贈與，還要繳一大筆贈與稅。對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅發文詳解，更直言「領現金給父母或子女，看似安全，其實是最高風險的做法！」

廖嘉紅在粉專提到，一名粉絲深夜私訊求助，透露77歲母親受人設計簽下本票，欠下近千萬元債務，房子也被設定抵押。子女們不忍母親流離失所，只能東奔西走籌錢，但同時又憂心「若給母親錢還債，會不會被視為贈與，還要再繳贈與稅？」

該粉絲詢問道，若自己匯款300萬給母親，是否能用244萬免稅額，其餘56萬則簽借款契約，以降低稅務風險，甚至考慮直接領現金交給母親，避開國稅局的追查。

對此，R姐強調，該名粉絲稅法的邏輯很清楚，「只要替父母或子女無償還債，原則上就是贈與。」而差別只在於，是否超過每年244萬的免稅額；超過的部分就需申報，稅率約10%至20%。

她進一步說明，簽借款契約的確能幫忙，但不能只寫一張借據了事，還需具備完整要件，包括契約條款（明確金額、利率、到期日）、銀行轉帳紀錄，以及定期還款計畫。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

廖嘉紅提醒，若完全無息、長期不還，本質上仍會被認定是假借貸、真贈與；當碰上大額款項或擔心日後兄弟姊妹有爭議時，更建議辦理公證。

至於有些人想用「現金給付」來避稅，R姐直言，這是最危險的做法，現今稅務單位能透過大數據交叉比對資金流向，任何異常金流都可能被追查出來。

而針對粉絲的300萬案例，R姐建議，可採「244萬贈與＋56萬借款」的方式，匯款分筆，註記清楚，並保留契約、匯款單與還款紀錄。即使母親年邁無力償還，也可僅支付利息作為金流證據，本金則註明於往生時由遺產清償。

最後，她提醒道，幫父母還債出於孝心，但若處理不慎，可能衍生稅務問題或家族爭議，「你願意出錢幫家人，值得敬佩；但更重要的是，讓錢的性質清清楚楚，才不會在愛裡留下傷痕。」

