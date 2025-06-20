萌翻了！大同醫院「第1位大同寶寶」報到　院長曝喜悅

▲長庚醫院接手大同醫院之後，首位「大同寶寶」誕生 。（圖／大同醫院提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院今年1月1日與財團法人長庚紀念醫院正式啟動醫療合作，這項結合在六月中旬迎來首位新生兒。這名被院方暱稱為「大同寶寶」的健康男嬰，象徵著大同醫院進入新階段，並為醫院帶來信心。

6月18日上午，一名36歲林姓產婦在大同醫院順利接受剖腹產，平安誕下自己首位孩子，一名重達3,95公克的健康男寶寶。林女士表示，儘管首次懷孕有緊張，但選擇大同醫院是基於對醫療團隊專業能力的信賴。

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林女士孕期接受完整的產前檢查，由婦產科團隊持續追蹤照護。生產當天，手術由婦產科賴韻如醫師主導，結合麻醉科、小兒科與護理團隊合作。這項跨科別協作展現出醫學中心等級的醫療應變能力。手術過程順利，寶寶出生後經兒科醫師評估，各項健康狀況皆正常，隨即由婦幼中心護理團隊接手照護，母子均安。

▲首位「大同寶寶」誕生，讓所有醫護同仁再次感受到「生命的喜悅」。（圖／大同醫院提供）

高雄市立大同醫院林孟志院長指出，此次「大同寶寶」的誕生，象徵著大同醫院升級的成果，也代表醫院邁入新的醫療階段。自1月1日以來，大同醫院24小時兒科專科醫師急診服務，截至5月底已服務1,120人次。兒科中重度嬰兒病房成功收治13位病童，並提供10個兒童次專科門診服務。這些數據反映了長庚醫療體系導入後，服務量能的提升。

林孟志表示未來，大同醫院將持續強化婦產科、兒科等高需求科別的服務能量，擴展社區民眾的就醫選擇與便利性，同時結合長庚醫療體系的資源與管理優勢，提供更精準、更人性化的醫療照護。