生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總是只能當備選女友？掌握10個晉升「真命天女」的關鍵條件

▲▼愛情,本命,女友,男性,魅力,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在愛情關係中掌握3大核心：保持神祕、學會拒絕、專注自我，拿回主導權，讓人主動追著妳跑。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛關係中，如果發現自己總是停留在「備胎」或「第二順位」，難免會感到沮喪，甚至陷入「我到底哪裡不好」的自我懷疑。然而，容易成為「備胎候選人」的人，往往在行為模式上有一些共通點；日本網站《Trill》便分析指出，想要從玩票性質的對象晉升為男人的「真命天女」，關鍵在於建立健康的心理邊界與個人魅力。透過調整相處中的心態，不僅能讓對方重新審視這段關係，也能讓自己在愛情中重獲主導權。

以下整理出晉升「本命」的10大條件：

1、不過度奉獻

別再為了他打理大小事！過度付出或隨叫隨到，很容易被對方歸類為「好搞定的女人」。例如：沒被要求就主動幫忙打掃房間、送禮物等，這些行為有時會讓男人覺得你「像個老媽子」，進而喪失對異性的新鮮感。

2、堅守信用與原則

不管是約會時間還是小小的承諾，都要認真看待。隨意毀約會讓男人覺得「妳也就這點水準」，進而輕視妳，這也是導致對方開始隨便對待妳的主因。想要被珍惜，就要表現出對自己言行負責的態度。

3、勇敢表達拒絕

想晉升正宮，請先改掉優柔寡斷的毛病！唯唯諾諾的人很難獲得真正的信任，往往只能當備胎。擁有個人主見的女性，能自然過濾掉只想玩玩的男人。像是午夜傳來的「想見妳」簡訊，能果斷回覆「不行」的女性，才具備成為真命天女的特質。

4、持續經營自我

不滿足於現狀，持續投資自己、讓自己變美變好的女性，最容易成為本命候選人。因為和妳在一起能獲得正面刺激，男人常會在不知不覺中被妳深深吸引。不論是研究穿搭美妝，還是挑戰新領域，展現出的上進心會轉化為讓人尊敬的魅力。

▲▼愛情,本命,女友,男性,魅力,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、保持心理自立

能夠獨立思考並為自己的行為負責，是成為正宮的重要條件。對生活充滿熱忱、做事有始有終的人，通常不會只停留在二號位；相反地，過度依賴對方、容易情緒化鬧脾氣的行為，反而會讓男人想保持距離。

6、維持廣闊的人際關係

若社交圈只圍繞著心儀的他轉是非常危險的，這會讓對方感到壓力沉重。事實上，社交生活愈豐富，反而會讓男人產生「妳好像隨時會被追走」的危機感，進而想要套牢妳。多參加活動或聚會，不僅能增加魅力，也能讓妳看清對方是否真的值得妳愛。

▲▼愛情,本命,女友,男性,魅力,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、不輕易表露好感

太快說出「喜歡」的人，往往容易落入備胎名單。對男人來說，這太好掌握，會讓他們自滿地認為「這女人已經被我吃定了」。真正強大的女性，是態度親切卻不輕易交底，這會讓男人心癢難耐，不自覺地轉為主動追求的一方。

8、學會適度冷處理

別把男人的話句句放在心上。例如，當對方說「我有其他約會對象」時，若妳表現得大受打擊或生氣，完全在對方的預期內。偶爾回一句「喔，是喔」，這種不為所動的態度，反而會讓想測試妳反應的男人開始慌張：「她是不是不愛我了？」

9、不要主動倒追

大多數男性本質上更喜歡主動出擊。如果女性表現得太過積極、死纏爛打，會讓男人覺得沒有發揮空間，甚至感到乏味。當妳想傳「好寂寞」、「想見你」的時候，請先忍住！保持一點冷淡的距離感，引誘對方主動追過來，才是高明的戀愛策士。

▲▼愛情,本命,女友,男性,魅力,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

10、描繪共同的正面未來

如果想確定關係，可以在言談中加入一些關於未來的正面意象。例如：「之後如果吵架了，我也希望能一起溝通解決」、「遇到挫折時，我想和你一起面對」等，引導對方想像兩人在一起的遠景。此外，若經常開玩笑說「你身邊正妹很多吧」、「你一定很花心」，反而容易讓關係變得不誠實。

想要晉升本命，最重要的就是具備「討厭的事就說不」的主體性。隨波逐流、什麼都說好，只會讓妳被輕率對待。請記得，一段健康的關係不需要妳看人臉色，拓展社交圈並充實自我，才能吸引真正懂得珍惜妳的對象。

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

愛情本命女友男性魅力戀愛

