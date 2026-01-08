快訊／17縣市低溫特報！明晨輻射冷卻發威　2地亮橙色燈號

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（8日）下午4時37分針對17縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今傍晚至明（9日）晨新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：08日下午至09日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、宜蘭縣

＊黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣



▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署說明，今日持續受強烈大陸冷氣團影響，雖然白天各地溫度略為回升，但感受仍寒冷，1500至2500公尺高山有降雪機率。明、後天高溫逐漸回升，但入夜及清晨仍有10度左右低溫，日夜溫差可能達12度。

降雨方面，今日主要在新北及宜蘭有降雨情形。明天至周六清晨水氣減少，迎風面有零星雨。周六晚間至下周日水氣又會增加。

另外，由於東北風偏強，桃園至台南、澎湖、恆春、蘭嶼及綠島有較強陣風，提醒民眾留意。



資料來源：氣象署