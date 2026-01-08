天冷「頭、身體哪個先洗？」吵到快絕交　醫曝順序：保命又暖身

▲冬天洗澡掀「順序之戰」，醫師提醒應先從手腳開始。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名網友透露，天冷洗澡會先洗頭，朋友則是先洗身體，兩人差點吵到絕交。貼文引發網友熱議，「洗頭派」認為從上往下最乾淨，「洗身體派」則說先暖身才不冷。對此，高齡醫學科醫師吳芝穎建議，冬天洗澡應先從手腳開始，再往上洗，以防溫差過大引發心血管問題。

一名網友在Threads表示，最近與友人聊到洗澡的話題，他是屬於「先洗頭派」，對方則是「先洗身體派」，兩人為此爭論了10分鐘，笑稱這場戰爭「關乎我們友誼的小船能不能繼續開」。

對此，原PO乾脆發文詢問，到底大家進浴室打開水之後，「第一個步驟到底是洗哪裡？」

文章一出，網友的答案都不同，「當然是先洗頭啊」、「我先洗臉，再洗頭然後身體」、「刷牙→洗臉→洗頭→洗身體」、「打開水我都是先洗腳，再等水變熱」、「會先用熱水沖熱四肢後，才開始洗頭、洗身體」、「洗頭→護髮→洗身體→沖掉護髮→擦頭和身體→吹頭→洗臉，最有效率利用時間，又能避免交叉污染的問題」。

也有網友分享，天氣冷的話，會跟平常的洗澡順序不一樣，「本來是洗頭派，後來看了很多提醒文，怕發生憾事，就改成先沖腳，下半身再慢慢往上洗」、「天氣冷要先洗腳再洗臉，然後才洗身體、洗頭」。

血管快速擴張或收縮 恐導致中風

事實上，營養功能醫學專家劉博仁醫師曾指出，洗澡前後的溫度不宜變化太大，因此洗澡前，要等到身體回暖再洗澡；洗完澡後，要立即穿上保暖衣物，因為溫差變化極大的情況下，會造成血管過度擴張或快速收縮，恐增加心臟病與中風的可能性。

建議順序：先手腳→身體中心



至於天冷的正確洗澡順序部分，高齡醫學科醫師吳芝穎分享，洗澡前可先把浴室中的暖氣打開，若沒有暖氣者，可在洗澡前先打開熱水，提高整體環境溫度，其後再脫衣洗澡，此舉能降低心肌梗塞、中風風險。而洗澡的順序，建議先從手、腳開始，再沖到身體中心，較能適應溫度變化。洗完澡後，在浴室先穿上衣服，更能讓身體保持溫暖。