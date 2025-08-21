　
社會 社會焦點 保障人權

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子婚後二度偷吃被抓包，還喜歡叫外送茶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子「下半身失控」，婚後一年就偷吃小三，被老婆逮個正著，他簽下切結書保證「再出軌就把房子給妳」，卻死性不改轉戰「外送茶」找妹，還開條件直喊「奶大不要胖」、「最好能約會」，沒想到玩茶半年後又凍未條，再和另一名女子亂搞婚外情，最後被老婆二度抓包，除了一間房拱手讓人，還法院被判賠子27萬元。

判決指出，劉男2022年結婚，卻在婚後不久與綽號「媗寶」的女子互傳曖昧訊息，甚至常跑到女方住處幽會。老婆氣得抓姦，他只好簽下協議書，答應若再偷吃就把夫妻名下房產全歸給妻子。

劉男斬斷外遇桃花後，卻改玩「外送茶」，還跟業者聊得火熱「18點左右有空的妹妹？」、「喜歡奶大不要胖」、「希望能約會」，劉男半年來喝茶不斷，與多名女子發生性交易。

玩到後來，他竟再度出軌，與另一名劉姓女子打得火熱，還傳LINE告白「我要抱抱」、「想妳了」、「我私下很會撒嬌，幫我保密」，兩人甚至街頭摟腰貼臉、一起出國，公然放閃。

劉妻後來又逮到老公「二度偷吃」，腥夫只好守諾把房子讓出，但仍繼續跟小三黏踢踢，最終老婆忍痛簽字離婚，還一狀告上法院，告劉男求償40萬元。

法官審理後，痛斥劉男「一再說謊、態度惡劣」，認定他嚴重傷害配偶權，判決必須賠償27萬元，全案可上訴。

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

