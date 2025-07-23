大暑發了！　4生肖財運、貴人旺到燙

▲大暑天氣相當炎熱。（示意圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周二是24節氣的「大暑」，塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「龍、猴、馬、豬」大暑轉運，熱中帶財，旺到發燙！財運與貴人運特別旺盛。

艾菲爾老師在臉書說，大暑炎熱氣候不僅帶來盛夏氣息，更預示著能量極盛與轉化；在傳統命理中，大暑是陽氣最旺的時期，這股強勁能量也將帶來轉運契機，當天地間的陽氣達到頂點，那些過去的努力和積累，將有機會在此刻化為實質的財富回報。



生肖龍：貴人引路，財富起飛

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生肖龍的朋友在大暑節氣這段時間，財運將如龍騰九霄般迅速飆升，特別是貴人引路，財富騰飛的氣勢格外明顯。你們天生具有領導魅力和強大的氣場，這段時間更容易吸引到有實力、有資源的貴人相助。他們可能在事業上為你提供關鍵性的建議，帶來合作機會，甚至直接引薦你進入新的財富圈層。

這份貴人運不僅會帶來直接的財富收入，更可能為你開拓全新的財源，讓你的投資視野更加廣闊。過去的佈局也可能在此刻獲得超乎預期的回報，讓財富基礎更加穩固。

生肖猴：聰明變現，靈感生財

生肖猴的朋友在大暑期間，你們的聰明才智將是財運飆升關鍵，呈現聰明變現、靈感生財的趨勢。你們天生反應靈敏，擅長變通，這段時間特別容易捕捉別人看不到的商機。你們可能會透過創新的思維解決問題，進而獲得豐厚的回報；或是將自己獨特的技能或想法成功變現，開啟新的財源。

貴人可能以導師的形式出現，為你們提供寶貴的建議，幫助你們將靈感轉化為實際的財富。這是一個讓你們的智慧和創意得到最大化的時期，財富將伴隨你們的每一次巧妙佈局而來。

生肖馬：行動得財，機會飆升

生肖馬的朋友大暑期間將迎來行動得財、機會飆升的絕佳運勢，你們天性活潑好動，勇於冒險，這股熱情將在財運上充分展現。這段時間只要你願意積極行動，把握每一個出現的機會，財富就會跟著來。

你可能會因為過去努力或一次大膽嘗試，而獲得意外之財，例如投資回報、業務量突破，或是新的合作專案。同時貴人也會在你需要加速衝刺時適時出現，為你提供助力或關鍵資訊，讓你在追逐財富的道路上更加暢通無阻。

生肖豬：福氣滿滿，聚財旺運

生肖豬的朋友在大暑時節，將為你們帶來福氣滿滿、聚財旺運的良好氣場。你們天性樂觀，隨和的個性讓你們廣結善緣，這份好人緣將在這段時間轉化為實質財富。你們可能會因為朋友推薦而獲得新的賺錢機會，或是過去幫助過的人，現在回饋給你們意想不到的好處。

同時你的正財運也將非常穩定，甚至有額外獎金或收入入帳，這段時間會感覺到生活處處充滿小確幸，財富也會在不經意間累積，讓你感受到前所未有的富足與安心。

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