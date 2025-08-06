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火星進天秤！　4星座「人設恐翻車」

▲▼男女吵架。（圖／CFP）

▲巨蟹座可能會在家人面前突然大發雷霆。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，火星進天秤！巨蟹座、天秤座、摩羯座、牡羊座「人設恐翻車」。

艾菲爾老師在臉書說，火星這顆充滿戰鬥、行動與衝動的行星，即將進入以平衡、和諧與優雅著稱的天秤座，這段特殊的星象組合，就像是在一個優雅的舞會上點燃一把火，將原本隱藏在和諧表象下的矛盾與不滿，推向檯面。

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艾菲爾老師表示，當火星的直接與天秤座的猶豫相遇，行動變得遲疑不決；當火星的衝突與天秤座的和平主義碰撞，內在的矛盾將被激化，這段時間這些星座的人設，可能會因為內在與外在的衝突而「翻車」，原本的形象與言行舉止不再一致，讓周圍的人感到驚訝。

巨蟹座：溫暖形象，情緒爆發

巨蟹座的朋友平時以溫柔、顧家和善解人意的人設著稱，但在火星進入天秤座的影響下，你們的溫暖形象、情緒爆發的風險將會大大增加。火星的能量會激發你們內心深處的防禦機制與不滿，而天秤座的猶豫不決，則讓你們難以直接表達。

這會導致你們長期積壓情緒，最終在一個看似微不足道的導火線下，突然爆發出強烈的情緒反應，讓周圍的人感到錯愕。你們可能會在家人面前突然大發雷霆，或是在朋友聚會中因為小事而失控，與平時溫和的形象判若兩人，人設徹底翻車。

天秤座：優雅形象，選擇困難

火星直接進入天秤座的星座，讓你們的優雅形象、選擇困難問題變得更加突出。你們向來以平衡、優雅、善於協調的人設示人，總是能做出最公正的決定；然而，火星的衝動與行動力，卻與你們內在的猶豫不決產生劇烈衝突。

這會導致你們在做任何決策時，都陷入無止盡的糾結，無法果斷行動。在他人眼中，你們可能從原本的「優雅決策者」，變成「選擇困難症患者」，甚至在關鍵時刻因為拖延而錯失良機，讓大家對你們的效率和果斷力產生懷疑，優雅的人設面臨嚴峻挑戰。

摩羯座：嚴謹形象，行為失序

摩羯座的朋友以嚴謹、自律、目標導向的人設著稱，但在火星進入天秤座的影響下，你們的嚴謹形象、行為失序的風險將會增加。火星的能量會激發你們的衝動，但天秤座的和平主義又讓你們不願意正面衝突，這可能會導致你們在工作或生活中，做出一些與平時嚴謹形象不符的行為。

例如，在應該保持專業的場合突然失控發脾氣，或是在理應遵守規則時，為了避免衝突而選擇逃避。這些行為讓周遭的人感到驚訝，認為你們不再是那個可靠、穩重的摩羯，讓你們長期建立的嚴謹人設面臨崩潰危機。

牡羊座：直接形象，行動受阻

牡羊座的朋友以直接、果斷、敢作敢當的人設聞名，但火星進入天秤座的能量，將讓你們的直接形象行動受阻。火星作為你們的守護星，一旦進入以平衡為主的星座，你們的行動力將會受到嚴重的限制。

你們可能會在應該果斷出擊時變得猶豫不決，或是因為過度考慮他人的感受，而無法直接表達自己的想法。這種內在的拉扯，讓你們在他人眼中從原本的「行動派」，變成「瞻前顧後者」，讓大家對你們的果斷和決策力產生懷疑。你們原本直來直往的人設，將在這段期間面臨前所未有的挑戰。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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