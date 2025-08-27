金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

▲艾菲爾老師說，在金星進入獅子座的影響下，生肖虎的職場運勢將如虎添翼。（示意圖／資料照）

塔羅牌老師艾菲爾分享，金星進獅子！生肖屬「虎、猴、鼠、馬」工作運超旺，將在這股能量的推動下，工作運勢飆升，預計在職場上強勢突圍，實現升職加薪的願望。

艾菲爾老師在臉書說，當象徵愛與美的金星進入熱情、自信的獅子座，並與代表務實、責任的土星形成和諧的三分相，這股星象能量為我們的事業和財運，帶來了穩固的基石。

艾菲爾老師表示，金星的自信賦予我們勇於表現的動力，而土星的務實則確保我們的努力能獲得實際回報，這段時間那些平時努力耕耘、默默付出的人，將迎來屬於自己的高光時刻，這不僅是運氣的單純降臨，更是實力與機會的完美結合。

生肖虎：勇者無懼，貴人相助

在金星進入獅子座的影響下，你們的職場運勢將如虎添翼，呈現勇者無懼，貴人相助的強勁態勢。你們天生具有不凡的領導力與自信，而這段時間，你們的這種特質將會被無限放大。

你們在工作上的每一個決策、每一次的發言，都充滿了魄力與感染力，讓身邊的同事與上司都無法忽視你們的存在。你的出色表現，將會吸引到一位權威人士或資深長輩的注意，他看見了你們身上潛藏的巨大潛力，並樂於為你們提供關鍵性的幫助。

這位貴人可能會引薦你們參與一個重要的專案，為你們在會議上美言幾句，或是直接提出升遷或加薪的機會。這份好運降臨是你們自信與實力的完美體現，讓你們在職場上強勢突圍。

生肖猴：巧言善道，合作無間

在金星獅的影響下，你們的職場運勢將因巧言善道，合作無間而大幅提升。你們活潑開朗、機智幽默的個性，在這段時間將成為你們最寶貴的資產。你們總能輕鬆與同事、客戶或合作夥伴建立起良好的關係，並在團隊合作中扮演關鍵的協調者角色。

當各方意見不合、工作陷入僵局時，你們總能以巧妙的溝通技巧，化解尷尬與衝突，讓所有人達成共識，使工作進度超前。

你的這種能力將會被上司看見，認為你們不只是團隊的潤滑劑，更是能夠解決問題的得力助手。這種來自於人脈與情緒智商的貴人運，將為你們帶來更多重要的合作機會，讓你們在職場上如魚得水，輕鬆達成目標。

生肖鼠：靈活應變，贏得信任

在金星獅的影響下，你們的職場運勢將呈現靈活應變，贏得信任的趨勢。你們天生機敏、思維縝密，善於在混亂中找到解決問題的方法。這段時間，你們可能會遇到一些突發的狀況或工作上的難題，而當所有人都手足無措時，你們卻能保持冷靜，迅速分析局勢，並提出可行的解決方案。

你的這種能力將讓你在主管心中留下深刻的印象，認為你們是值得信賴且能夠獨當一面的員工。你們的貴人可能會是一位給予你們更多權限的上司，他將會把更重要的任務交給你們，讓你們在職場上有更多表現的機會，從而為未來的升遷或加薪鋪平道路。

生肖馬：突破瓶頸，創造佳績

金星獅帶來的能量將幫助你們在職場上突破瓶頸，創造佳績。你們熱情有餘，但在過去可能因為一些難題或老舊的思維模式，而感到停滯不前。這段時間你們將會感受到強烈的動力，鼓勵你們大膽嘗試新的方法或策略。

你們可能會在一次腦力激盪中提出一個創新的點子，或是主動學習一項新技能，並將其運用到工作中。這種勇於突破常規的舉動，將會為你們帶來意想不到的成果，讓你們的工作表現遠超預期。

你的這種進取心將會被上司看見，認為你們是充滿潛力且值得培養的人才，從而為你帶來晉升或加薪的機會，這是一個讓你們擺脫束縛、展現真正實力的黃金時期。

