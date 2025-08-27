　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲艾菲爾老師說，在金星進入獅子座的影響下，生肖虎的職場運勢將如虎添翼。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，金星進獅子！生肖屬「虎、猴、鼠、馬」工作運超旺，將在這股能量的推動下，工作運勢飆升，預計在職場上強勢突圍，實現升職加薪的願望。

艾菲爾老師在臉書說，當象徵愛與美的金星進入熱情、自信的獅子座，並與代表務實、責任的土星形成和諧的三分相，這股星象能量為我們的事業和財運，帶來了穩固的基石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師表示，金星的自信賦予我們勇於表現的動力，而土星的務實則確保我們的努力能獲得實際回報，這段時間那些平時努力耕耘、默默付出的人，將迎來屬於自己的高光時刻，這不僅是運氣的單純降臨，更是實力與機會的完美結合。

生肖虎：勇者無懼，貴人相助

在金星進入獅子座的影響下，你們的職場運勢將如虎添翼，呈現勇者無懼，貴人相助的強勁態勢。你們天生具有不凡的領導力與自信，而這段時間，你們的這種特質將會被無限放大。

你們在工作上的每一個決策、每一次的發言，都充滿了魄力與感染力，讓身邊的同事與上司都無法忽視你們的存在。你的出色表現，將會吸引到一位權威人士或資深長輩的注意，他看見了你們身上潛藏的巨大潛力，並樂於為你們提供關鍵性的幫助。

這位貴人可能會引薦你們參與一個重要的專案，為你們在會議上美言幾句，或是直接提出升遷或加薪的機會。這份好運降臨是你們自信與實力的完美體現，讓你們在職場上強勢突圍。

生肖猴：巧言善道，合作無間

在金星獅的影響下，你們的職場運勢將因巧言善道，合作無間而大幅提升。你們活潑開朗、機智幽默的個性，在這段時間將成為你們最寶貴的資產。你們總能輕鬆與同事、客戶或合作夥伴建立起良好的關係，並在團隊合作中扮演關鍵的協調者角色。

當各方意見不合、工作陷入僵局時，你們總能以巧妙的溝通技巧，化解尷尬與衝突，讓所有人達成共識，使工作進度超前。

你的這種能力將會被上司看見，認為你們不只是團隊的潤滑劑，更是能夠解決問題的得力助手。這種來自於人脈與情緒智商的貴人運，將為你們帶來更多重要的合作機會，讓你們在職場上如魚得水，輕鬆達成目標。

生肖鼠：靈活應變，贏得信任

在金星獅的影響下，你們的職場運勢將呈現靈活應變，贏得信任的趨勢。你們天生機敏、思維縝密，善於在混亂中找到解決問題的方法。這段時間，你們可能會遇到一些突發的狀況或工作上的難題，而當所有人都手足無措時，你們卻能保持冷靜，迅速分析局勢，並提出可行的解決方案。

你的這種能力將讓你在主管心中留下深刻的印象，認為你們是值得信賴且能夠獨當一面的員工。你們的貴人可能會是一位給予你們更多權限的上司，他將會把更重要的任務交給你們，讓你們在職場上有更多表現的機會，從而為未來的升遷或加薪鋪平道路。

生肖馬：突破瓶頸，創造佳績

金星獅帶來的能量將幫助你們在職場上突破瓶頸，創造佳績。你們熱情有餘，但在過去可能因為一些難題或老舊的思維模式，而感到停滯不前。這段時間你們將會感受到強烈的動力，鼓勵你們大膽嘗試新的方法或策略。

你們可能會在一次腦力激盪中提出一個創新的點子，或是主動學習一項新技能，並將其運用到工作中。這種勇於突破常規的舉動，將會為你們帶來意想不到的成果，讓你們的工作表現遠超預期。

你的這種進取心將會被上司看見，認為你們是充滿潛力且值得培養的人才，從而為你帶來晉升或加薪的機會，這是一個讓你們擺脫束縛、展現真正實力的黃金時期。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉書宏約會席惟倫！　車內神秘獨處24mins
板橋聯通道練舞…19歲女大生慘遭「怪男滅火器狂噴」
快訊／AAA第三波陣容公布！
總經理爆不倫人妻同事　處長見「雲端蕾絲照」冒綠光
小英男孩「囂張1動作」　嗆檢：你知道我背後是誰嗎
「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄
不只有CEO男友！　「高壯鮮肉」陪飛蕭亞軒全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

桃園醫院玻璃陶瓷噴塗新突破　促進骨細胞存活強化人工植牙

高中女課業壓力大突耳聾！聽力損失達70分貝　高壓氧搶救成功

可能有雙颱！　最新預測曝

「詐騙包裹」配編3碼藏暗號　超商店員揭狐狸尾巴

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【根本沒人啊！】病房半夜響起呼喚鈴聲...護理師推門卻傻眼

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

桃園醫院玻璃陶瓷噴塗新突破　促進骨細胞存活強化人工植牙

高中女課業壓力大突耳聾！聽力損失達70分貝　高壓氧搶救成功

可能有雙颱！　最新預測曝

「詐騙包裹」配編3碼藏暗號　超商店員揭狐狸尾巴

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬！台灣等油電將從日本進口

靠複利神奇力量賺錢！投資越早起步風險越低

快訊／台積電漲15元至1190　台股大漲200點站上24500

科技人的理想生活圈！中都美食圈＋綠意生活圈「遠雄沐蘊」搶手入主

板橋聯通道內練舞…19歲女大生慘遭「怪男滅火器狂噴」！髒話猛譙

快訊／AAA第三波陣容「8日韓大咖」全到齊！　《苦盡柑來》6演員同台

房地產廣告驚見「失竊80年」珍貴畫作！　前屋主身分曝光

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

桃園醫院玻璃陶瓷噴塗新突破　促進骨細胞存活強化人工植牙

板橋凌晨大火7人送醫！　1男逃出屋外急求救：老婆、3兒還在屋裡

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

可能有雙颱！　最新預測曝

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人曝9招

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

起床尿液「蘋果汁色」是警訊　專家揭補水2大地雷

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來

更多熱門

相關新聞

齊頭式加薪破壞國軍薪資結構　軍方高層憂：將毀專業與領導統御

齊頭式加薪破壞國軍薪資結構　軍方高層憂：將毀專業與領導統御

行政院日前通過115年度總預算案，當中未包含國軍志願役調薪引發在野黨批評。事實上，民進黨執政9年來已4度為軍公教加薪，總統賴清德在今年4月也提高志願役、戰鬥部隊加給，實質提升國軍待遇。針對藍白強修「軍人待遇條例」齊頭式將志願役加給提高到3萬，軍方高層直言，這種不分地域、專業，就齊頭式地加薪，根本是假平等，更重創軍中專業與領導統御。

政院緩編志願役「普加3萬」預算　他曝軍方高層不滿藍營方案

政院緩編志願役「普加3萬」預算　他曝軍方高層不滿藍營方案

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

軍公教明年加薪？　綠黨團未掌握明確消息

軍公教明年加薪？　綠黨團未掌握明確消息

關鍵字：

艾菲爾老師加薪

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

薔薔宣布開除元老員工

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

可能有雙颱！　最新預測曝

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面