柯文哲涉貪「6張親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

圖、文／鏡週刊

台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案，預計12月24日辯論終結，並公布宣判日期；隨著地院密集傳喚拿現金到市長室給柯文哲的邱佩琳等證人出庭，以及柯文哲親筆便利貼與金流等證據在法庭呈現，柯市府違法放寛獎勵容積給京華城的犯行已確認。

不僅有人證，目前對柯文哲最不利的是有6大親筆指令咬死涉貪。首先前3項親筆事證均是對前台北市副市長林欽榮的指示，當時柯對京華城要求合法未予放水，讓京華城在柯第一任市長任內爭取容積率時處處碰壁；2018年柯當選第二任市長並創立民眾黨打算要選總統，在資金及政治人脈有需求下，柯先與沈慶京在威京集團及市長室密會破冰，接著下指令給新任副市長彭振聲，依據京華城的要求給予違法的20%容積獎勵並收賄。

▲柯文哲2016年在第一任市長任內，下紙條給副市長林欽榮，提及「為何這些人不死心」。

▲柯文哲2016年再度親筆下指示給林欽榮，要求在京華城案要合法。

▲2018年柯文哲收到沈慶京陳情後，寫紙條給林欽榮表示「看不懂」，無意放水。

▲柯文哲2019年指示副市長彭振聲整合法務局等意見，到市長室討論京華城案。

▲柯文哲在已知京華城案容積價值龐大後，寫下「原則很簡單：公務員不牢」給彭振聲。

▲柯文哲2020年10月26日以黃色便利貼指示彭振聲「行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。

事證一是，2016年9月柯文哲收到京華城爭取12,0284平方公尺樓地板面積陳情案，親自寫下「京華城，我已接到朱亞虎 郝市府的兵役局長 嚴雋泰…應該還有其他」「這個案子事涉重大利益如果規則很清楚，為何這些人還不死心？」「如何根本解決，讓大家不再胡思亂想？」

第二項親筆事證是，2016年12月柯文哲再以手稿交辦林欽榮關於京華城容積案「京華城案涉及龐大利益，所以跨藍綠施壓。若要處理，『合法』最重要，再來合理，合情。此案注意處理。」

第三項事證是，2018年5月柯文哲將沈慶京的陳情書交辦林欽榮時，寫下「威京小沈給我一份陳情書，我問他為何不一次提出？現在560已經通過，又要變成678%？你研究看看，我是看不懂。」截至第一任期，柯文哲對京華城案態度都還很保守。

但柯文哲第二任市長後，對於京華城態度完全改變，對接任副市長的彭振聲有三項重要親筆指令，被檢察官認定是違背職務與彭振聲共犯圖利。首先是2019年4月26日，柯文哲親筆交辦彭振聲關於京華城容積的行政訴訟案，「請彭副市長先整合都發局、法務局…之意見，確認後，於市長室會議討論。」檢察官認為，這可證明柯文哲指示彭振聲整合相關局處意見，更指示於市長室會議中討論，打臉柯文哲京華城案沒有進市長室的說法。

柯文哲對彭振聲的第二項重大指示，是與沈慶京在2020年2月20日市長室密會及3月10日與應曉薇便當會後，同年4月13日柯文哲直接在京華城公司「（說明版）比較京華城容積率560%與樓地板面積120,284平方米之有限差異」陳情書上，以手諭交辦被告彭振聲，「他們的結論是什麼？原則很簡單：公務員不坐牢」。

檢察官認為，這份陳情書中，京華城已試算出在不同方案下所需付出購買容積移轉的成本將相差達數10億元，可證明柯文哲明知容積有價且京華城案利益龐大，並非柯自稱的都不知情。

其中殺傷力最大的就是柯文哲寫給彭振聲親筆指示，檢察官8月7日當庭提示給柯文哲等被告及證人看後不久，柯文哲當庭發飆怒罵髒話及丟水瓶，這是2020年10月26日柯文哲在黃色便利貼上親筆寫下：「京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」貼在一份沈慶京手寫加註的京華廣場建物完工示意圖上交給彭振聲，等於是下令彭依沈慶京的完工示意圖配合辦理。

柯文哲交辦這張黃色便利貼時，是在台北高等行政法院判決打臉京華城，認定台北市政府不必給京華城120,284平方公尺的允建樓地板，但柯與彭振聲卻在市府勝訴後，才另闢途徑，讓京華城起死回生，並無中生有改以細部計畫變更以取得容積獎勵，讓非屬都更案的京華城違法適用都更法令，改以取得容積獎勵，同樣獲得價值逾百億元的近120,284平方公尺樓地板面積，且免依《土管條例》回饋7成獲利給市府由全台北市民共享。

▲民眾黨8月30日發起「走讀」活動，對法院施加壓力。

柯文哲下便利貼給彭振聲隔天，2020年10月27日都發局完成京華城容獎案簽呈，時任副祕書長的李得全認為有公平性疑義應退文，但因京華城方面已派出吳順民等人盯場，李得全加註意見後往上送到彭振聲這關，彭認為有問題，也未如同往常代柯核章，而是送給柯親自蓋章，彭偵訊中證稱這是8年來首例。

柯文哲與黃國昌或許嗅到不利氣息而改變策略，接連的政治操作與群眾動員企圖影響法院判決態度明顯，屆時法院如何判決，社會大眾都在等待答案揭曉。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



