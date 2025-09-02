發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

▲9月1日至明年5月31日遷戶籍到集集鎮，每人發5000元設籍禮金。（示意圖／ETtoday資料照）



文／中央社

集集鎮公所宣布，9月1日至明年5月31日遷戶籍到集集鎮，每人發5000元設籍禮金，活動期間設籍新生兒除原有生育補助，也可拿到這筆5000元禮金，鎮公所歡迎民眾來集集享受悠活。

根據南投縣政府統計，南投縣今年1月人口數合計47萬2066人，8月則為46萬8995人，減少3071人，其中集集鎮人口也由1月的9755人，8月減至9593人，為此，集集鎮公所推出「移居集集（籍）送好禮」專案，鎮公所今天邀民眾遷入戶籍享受觀光小城美好生活。

集集鎮公所表示，9月1日至民國115年5月31日遷戶籍到集集鎮，並至115年8月31日仍在籍者，鎮公所就送新台幣5000元設籍禮金，9月1日至12月31日更推出「早鳥專屬抽獎」，期間內入籍者可參加抽獎，獎品有電動機車、腳踏車等好禮，詳情洽集集鎮公所民政課。

鎮公所民政課表示，設籍禮金5000元以每人計算，若遷入4人就是禮金2萬元，活動期間設籍新生兒除原有集集鎮生育補助，更可另外拿到這筆5000元禮金；集集鎮長吳大村表示，集集鎮充滿人情味，希望透過入籍活動邀更多民眾加入，一起體驗集集悠活魅力。

