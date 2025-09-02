　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲9月1日至明年5月31日遷戶籍到集集鎮，每人發5000元設籍禮金。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

集集鎮公所宣布，9月1日至明年5月31日遷戶籍到集集鎮，每人發5000元設籍禮金，活動期間設籍新生兒除原有生育補助，也可拿到這筆5000元禮金，鎮公所歡迎民眾來集集享受悠活。

根據南投縣政府統計，南投縣今年1月人口數合計47萬2066人，8月則為46萬8995人，減少3071人，其中集集鎮人口也由1月的9755人，8月減至9593人，為此，集集鎮公所推出「移居集集（籍）送好禮」專案，鎮公所今天邀民眾遷入戶籍享受觀光小城美好生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲集集火車站。（圖／集集鎮公所官方網站）

▲集集火車站。（圖／集集鎮公所官方網站）

集集鎮公所表示，9月1日至民國115年5月31日遷戶籍到集集鎮，並至115年8月31日仍在籍者，鎮公所就送新台幣5000元設籍禮金，9月1日至12月31日更推出「早鳥專屬抽獎」，期間內入籍者可參加抽獎，獎品有電動機車、腳踏車等好禮，詳情洽集集鎮公所民政課。

鎮公所民政課表示，設籍禮金5000元以每人計算，若遷入4人就是禮金2萬元，活動期間設籍新生兒除原有集集鎮生育補助，更可另外拿到這筆5000元禮金；集集鎮長吳大村表示，集集鎮充滿人情味，希望透過入籍活動邀更多民眾加入，一起體驗集集悠活魅力。

▼集集綠色隧道。（圖／集集鎮公所官方網站）

▲集集綠色隧道。（圖／集集鎮公所官方網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

YTR出軌被抓包　發公開文懺悔：比被狗幹還爛

她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

YTR出軌被抓包　發公開文懺悔：比被狗幹還爛

她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇

沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

秋葉原地標「GiGO 1號館」熄燈　33年見證文化變遷...粉絲上街感謝

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

相關新聞

台16線集集段水淹膝蓋封路

台16線集集段水淹膝蓋封路

丹娜絲颱風已遠離台灣，但低壓和西南風擾動造成中部地區連日大雨，南投縣今天累計雨量以集集、竹山、名間等鄉鎮最高：其中集集鎮下午2時起豪大雨，短短兩小時內就造成鎮內清水溪溢堤，大量溪水溢至農田、沿線擴散到台16線，造成台16線雙向8K至9K路段淹水、道路封閉。

台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

黑戶青年慶生　願望曝光：盼有自己的家

黑戶青年慶生　願望曝光：盼有自己的家

台中21歲青年黑戶太離奇　盧秀燕回應了

台中21歲青年黑戶太離奇　盧秀燕回應了

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！友人竟「厚臉皮回1句」

關鍵字：

禮金戶籍集集5000元

讀者迴響

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面