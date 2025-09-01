巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

▲糕豐會將於9月13、14日登場，將有全台最大的30米鯨魚風箏展演 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中年度觀光盛事「國際糕豐會」今年將首度移師海線大安區，今(1)日於大安港媽祖文化園區舉辦宣傳活動。台中市觀旅局表示，糕豐會將於9月13、14日登場，不僅有全台最大的30米鯨魚風箏展演，還有近千人參與的「辦桌嘉年華」，並邀請到金曲歌王沈文程、秀蘭瑪雅現場開唱。

▲觀旅局長陳美秀表示，特別將去年獲獎的糕豐會移師大安，整合交通與觀光資源，期望帶動地方產業、活絡經濟，並吸引年輕人返鄉。。（圖／市府提供，下同）

台中市人口已躍升全國第二大城，為求觀光均衡發展，觀旅局長陳美秀表示，特別將去年獲獎的糕豐會移師大安，整合交通與觀光資源，期望帶動地方產業、活絡經濟，並吸引年輕人返鄉。活動成功串連在地業者，像是知名的「阿聰師芋頭文化館」，其總經理分享創辦人結合大甲芋頭研發出芋頭酥，並在大安設立觀光工廠的淵源。而「大呷麵本家」第三代則發揮創意，將傳統麵條融入在地芋頭，打造全台首創的「芋頭麵」，讓傳統產業成功轉型。



此次糕豐會將於9月13、14日登場，活動亮點十足，不僅有全台最大的30米鯨魚風箏展演，還有近千人參與的「辦桌嘉年華」，並邀請到金曲歌王沈文程、秀蘭瑪雅現場開唱。此外，現場還有親子最愛的天竺鼠車車見面會、文創市集與DIY體驗，邀請民眾一同到大安感受獨特的海線魅力。