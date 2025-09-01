　
社會 社會焦點 保障人權

10倉鼠沖馬桶遭送辦！正妹喊冤：「男友說要餵蛇」才先下手為強

記者閔文昱／綜合報導 

台中一名27歲泰籍女子因感情糾紛，竟被爆將10隻倉鼠丟進馬桶沖掉，殘忍畫面流出後掀起輿論公憤。據警方調查，泰籍女子於警詢時辯稱，因男友曾表示要把倉鼠「拿去餵蛇」，她才「先下手為強」將倉鼠丟入馬桶。警方對此說法存疑，認為其邏輯混亂，尚需進一步釐清案情。

事件起於8月28日凌晨，24歲向姓男子報案，指稱與27歲泰籍女友Promin分手，女方拒絕離開其位於北區中清路的租屋處，請求警方協助。警方到場清查，發現該女子持觀光簽證來台後失聯，已逾期居留2年，立即通報移民署台中市專勤隊收容，後移送南投收容所。

▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）

事發當下，男方曾向警方提及女子一氣之下將10隻倉鼠丟進馬桶，不過現場未見相關證物。直到本月1日，警方在網路巡邏時發現影片流傳，經比對確認女子身分，才讓虐鼠案浮出水面。

女子到案後辯稱，因男友揚言要將倉鼠「拿去餵蛇」，她才「先下手為強」丟進馬桶，但警方認為說詞前後矛盾，存疑待查。影片曝光後，大批網友湧入其社群帳號留言怒罵「冷血」、「會有報應」，有人直呼「希望送她入監」，也有人發起檢舉。女子目前仍收容於南投，警方已借提問訊，全案依違反《動保法》函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／翻攝抖音）

▲虐鼠惡女的抖音遭洗版。（圖／翻攝抖音）

據《動保法》第25條之1規定，任何人不得對動物施以虐待或不當處置，違者最高可處2年有期徒刑、科或併科20萬元罰金。動保處強調，無論動機如何，丟棄並沖走活體動物均屬嚴重虐待，依法必須追究刑事責任。

08/31 全台詐欺最新數據

