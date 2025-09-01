開學首日黃偉哲視察永康國小　籲落實防疫＋改善通學交通

▲台南市長黃偉哲開學首日視察永康國小，迎接小朋友返校上課。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假結束迎來新學期，台南市長黃偉哲今（1）日一早前往永康國小，親自迎接學生返校上課，關心校園防疫措施與通學交通安全。現場以寓教於樂方式，向學童宣導腸病毒、流感與登革熱等防疫重點，包括勤洗手、戴口罩、接種疫苗與良好衛生習慣，並搭配有獎徵答，讓孩子們在笑聲中開啟新學期序幕。

黃偉哲指出，今天開學首日情況良好，尤其一年級新生首次入學，需要師長協助適應校園生活；而永康國小學生數多、交通繁忙，市府在人行道設計另闢通學機車道，讓家長接送更便利，改善壅塞並降低交通事故風險。

黃偉哲強調，防疫工作不可鬆懈，市府與學校持續巡、倒、清、刷病媒蚊孳清作業，守護師生健康，並提醒大家注意腸病毒與流感等呼吸道疾病，透過市府、校園、社區、家庭共同努力，打造健康安全的學習環境。

教育局表示，已督導各校落實環境整備、防疫物資補充、師生健康監測與衛教宣導，並鼓勵疫苗接種提升防護力；對於暑期風災造成的校園災情，受災學校已完成災後復原與病媒蚊源清除，並配合環保局與區公所進行環境消毒，確保防疫工作無縫接軌。未來將持續查覈各校防疫執行情形，於友善校園週辦理登革熱與腸病毒防治宣導，呼籲家長、社區齊心守護校園健康。