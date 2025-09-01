速食店開學季優惠券懶人包　肯德基買1送1、摩斯推銅板早餐

▲速食店開學季優惠券懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今日迎來開學日，《ETtoday新聞雲》整理4大速食店「開學季限定優惠券」，包括德克士脆皮炸雞享買炸雞餐送漢堡、肯德基4款點心買1送1，摩斯漢堡則有16種優惠組合、麥當勞優惠券最高現省2807元， 超殺好康一次看。

▲德克士脆皮炸雞祭出「省錢必修課」開學限定優惠。

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞即日起至9月7日祭出「省錢必修課」優惠，包括「9塊綜合咔滋炸雞桶特價388元」，內含咔滋脆皮炸雞、咔滋香辣雞翅及咔滋啃骨雞共9塊，較原價可享68折折扣；「買咔滋脆皮炸雞餐送起司蔬菜牛肉堡」，內含咔滋脆皮炸雞2塊、中份咔滋薯霸、中杯飲料及起司蔬菜牛肉堡，特價199元；「雞塊買1送1」，59元就能吃到8塊雞塊。

▲肯德基開學季優惠一次看。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基即日起至9月15日祭出「開學優惠季」，網羅一系列限定優惠，包括「99元激省餐」內含咔啦脆雞2塊+小杯無糖茉莉綠茶1杯、「139激省餐」內含花生熔岩咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯；還有「漢堡第2件5折」、「買套餐送漢堡」、「買漢堡送蛋撻」等。

還有4款點心買1送1，優惠品項包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓奶油格子鬆餅、上校雞塊；以及「買2盒蛋撻送雞塊特價385元」、「開學超值桶特價329元」、「炸雞可樂爽嗑桶特價299元」等好康。

▲摩斯漢堡祭出「開學超值省」優惠。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至9月30日祭出「開學超值省」優惠，網羅6大系列共16種優惠組合，首推「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

還有「飲料+10元多1件」，包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密呱蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，只要於門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出限定優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯特價298元；「元氣早餐、咖啡2件優惠價」，摩斯豬排堡與大杯冰紅茶2杯特價158元；冰橙咖啡2杯組合特價118元。

▲漢堡王優惠券內容一次看。※點圖放大

●漢堡王

漢堡王即日起至9月30日祭出「暑期優惠大FUN送優惠券」，包括飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊可享「買1送1」；「1+1自由配69元」有雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯、中杯美式擇一，只要銅板價69元。

「雙堡組合」推出「2堡任選自由配129元」及「A+B隨你配159元」共2種全新搭配方案，其中「2堡任選自由配」有小華堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士培根牛肉堡4種經典堡款開放任搭；「A+B隨你配」則可在Ａ區3款漢堡擇一，再搭配B區的華堡、勁濃安格斯牛肉堡、雙層田園華鱈魚堡3種豪華堡款任一款，最多現省95元。

另外還有「12款單人滿足餐（有4款組合因紙本優惠券版面有限未放上，同步提供代碼P0590、P0593、P0594、P0595於門市同享優惠）」、「6款雙人激省餐」以及「5款午茶點心組合」，整張券最高現省3372元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用，各門市數量有限、售完為止。

▲麥當勞祭出最新夏季優惠券。

●麥當勞

麥當勞即日起至10月7日祭出「夏季優惠券」，網羅5大系列共39種優惠，整張券最高現省2807元，其中大薯、薯餅、6塊麥克雞塊及4塊麥克雞塊可享「加1元多1件」；焦糖冰奶茶、中杯可口可樂、中杯檸檬紅茶、經典美式咖啡、經典那堤則是買1送1。

「超值大餐」包括「麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「麥香魚+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」、「吉事漢堡+4塊麥克雞塊+小薯+33元飲品售價101元」，以及3款指定套餐只要159元。

還有「雙人共享209元起」共12種組合、「早餐套餐免費升級咖啡」共6種組合、「雙人早餐159元起」共6種組合，只要於門市櫃檯或得來速窗口出示優惠券或報代碼，也可透過自助點餐機的「夏季優惠券」專區點選優惠品項皆可享優惠。

麥當勞歡樂送同步推出夏季優惠，可享指定品項「加1元多1件」及「買1送1」，更推出限定「超爽5件組」，內含主餐+4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品優惠價199元、239元，主餐有雙層牛肉吉事堡、大麥克、勁辣雞腿堡、雙層四盎司牛肉堡、麥脆雞腿等選擇。