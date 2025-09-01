　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

▲▼律師簡大為涉犯幫助偽證罪，一審被判刑3月。（圖／翻攝粉專《簡大為律師-律師能不能算便宜一點》）

▲▼律師簡大為涉犯幫助偽證罪，一審被判刑3月。（圖／翻攝粉專《簡大為律師-律師能不能算便宜一點》，下同）

記者黃哲民／台北報導

網紅律師熊律（本名簡大為）2024年間替一名遭控妨害自由的周姓女子辯護，涉嫌指點林姓女證人作假，當庭遭檢方識破，而簡、周、林3承認對案情關鍵說謊，新北地院依照幫助偽證罪將簡大為判刑3月，對此，簡大為喊冤，自認「很倒楣」將會上訴爭清白。

本案源於莊姓女子告周女涉犯妨害自由等罪嫌，周女曾託閨蜜林女匯款500元到莊女戶頭，新北地檢署偵辦時，去年7月11日傳喚林女作證調查是否認識周女、為何匯款給莊女等重要案情。

周女去年6月間先要求林女「要套一下怎麼說會好一點」、「需要妳說是轉錯帳號，麻煩妳當做不認識我」、「律師也給妳答案了，就會沒事」、「律師建議我們電話演練一下，到時候不會放妳一個人，如果情況不對，他會盡量把風向帶回來」、「妳要背好喔」。

林女答應幫忙，簡大為受周女委任辯護，表示「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」、「跟她當場套一下比較合理的說法」、「幫她的說法圓一下」，並收取5000元諮詢費與周女面談，簡男接著打電話給林女講逾55分鐘，指點林女謊稱不認識周女，因被網路購物詐騙匯款500元，錢太少不想追究，已刪除遭詐對話紀錄等。

▲▼律師簡大為涉犯幫助偽證罪，一審被判刑3月。（圖／翻攝粉專《簡大為律師-律師能不能算便宜一點》）

林女到新北檢具結作證、照本宣科，簡大為利用擔任辯護人在庭之便，插話稱「有沒有一個可能，有人要陷害他」、「如果有人跟告訴人有糾紛，那個人把帳號洩漏出去」、「現在很常見，我們事務所也被這樣搞過」等語，企圖當面穩定林女心情。

檢察官起疑林女自己要買什麼東西竟忘掉、證述有漏洞，加上簡男舉措有蹊蹺，經林女同意，當庭勘驗林女手機，赫見通訊軟體內，存有林女和簡男、周女開庭前套招串供紀錄，翻拍存證，簡男3人經檢方簽分本案偵辦，全部認罪，被依偽證等罪嫌起訴。

法官審理時認為，簡大為身為身為執業律師，卻違反職業倫理，惡性高於另2人，雖屬幫助犯還可再減刑1次，仍依法定最重可判刑7年的偽證罪，判他3月徒刑，周女教唆偽證判刑5月，林女偽證判刑3月，均不得易科罰金，可上訴。

對此，簡大為1日受訪時喊冤，表示當初好意幫即將臨盆的周女訪談證人，過程感覺林女說詞有疑，提醒林女照實講、不能說謊，林女也向檢方供稱「簡律師沒有教我作偽證」，但檢方認為他在場令林女「安心」、有幫助偽證嫌疑，同意給他緩起訴，他為了不影響執業而認罪，不料發回續查被起訴，他自認很倒楣，會上訴爭清白。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿富汗強震破800死！醫院塞爆
退休婦遭騙1300萬！連房產都被設定：一輩子辛苦化為烏有
單親爸車禍失憶了！　老闆娘揪異狀救一命
證實獲邀93閱兵！李乾龍稱「身體不適」拒出席　洪秀柱明給答案
2台人沖繩喪命　外交部：全力提供家屬必要協助
70學生開學日被丟包！　竟是司機睡過頭
快訊／成大爆炸！　2學生受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

停紅燈遭後備指揮部戰術輪車追撞　女駕駛嚇壞：大腦一片空白

遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

停紅燈遭後備指揮部戰術輪車追撞　女駕駛嚇壞：大腦一片空白

遠洋漁船德鴻發號9/2拍賣　應買人須先繳清逾603萬元罰鍰

車禍撞頭「失憶了」！男連撥3通電話請假　老闆娘揪異狀救一命

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

《邊緣禁地4》將上市10月登Switch 2　終局玩法、發售後藍圖公開

九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

忍住不花錢最省？理財師揭3大節約心法　「該花就花」更能省

陸委會：中共藉「九三閱兵」抱團取暖　成為非民主國家「霸主」

日本鬼才導演確定來台！高雄電影節「雙開幕、雙閉幕」豪華片單曝

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

陳傑憲化身環保代言人！拍攝廣告談「濕身初體驗」　也不忘喊話基層小將

12星座9月運勢！　巨蟹貴人現身　魔羯適度放鬆

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

桃園中壢民宅大火5死！媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

獨／夫妻誤信投資詐騙雙亡　車手判囚1年4月

北捷乘客互毆　警方要罰了

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

國道女駕駛徒手推故障賓士　誇張畫面曝

更多熱門

相關新聞

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

網紅律師簡大為去年（2024年）為被控妨害自由的周姓女子辯護，涉指點作證的林姓女子作假，當庭被檢察官識破，從林女手機扣得開庭前與簡男套招串供紀錄，3人承認針對案情關鍵說謊，新北地院審結，認定簡男違反職業倫理、惡性不低，依幫助偽證罪判刑3月、周女教唆偽證判刑5月，林女偽證判刑3月，均不得易科罰金，可上訴。

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

惡狼教練假借集訓留宿！深夜性侵女學員19次

JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！

JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！

茵聲被住家管理員惹怒！　氣炸列2大罪狀

茵聲被住家管理員惹怒！　氣炸列2大罪狀

一隻阿圓出國脫了！　「解放比基尼炸上圍」

一隻阿圓出國脫了！　「解放比基尼炸上圍」

關鍵字：

簡大為網紅上訴偽證

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面