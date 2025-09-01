獨／網紅律師指點證人說謊慘了　套招曝光判刑3月不得易科罰金

▲律師簡大為涉犯幫助偽證罪，一審被判刑3月。（圖／翻攝粉專《簡大為律師-律師能不能算便宜一點》）

記者黃哲民／台北報導

網紅律師簡大為去年（2024年）為被控妨害自由的周姓女子辯護，涉指點作證的林姓女子作假，當庭被檢察官識破，從林女手機扣得開庭前與簡男套招串供紀錄，3人承認針對案情關鍵說謊，新北地院審結，認定簡男違反職業倫理、惡性不低，依幫助偽證罪判刑3月、周女教唆偽證判刑5月，林女偽證判刑3月，均不得易科罰金，可上訴。

簡大為執業約8年，除經營臉書個人粉絲專頁、有1.4萬位追蹤者，也常上電視談話節目推廣法普與評論司法實務，尤其是離婚、未成年子女監護權等家事案件，他因為喜歡浣熊，常以「熊律」自稱。

本案源於莊姓女子告周女涉犯妨害自由等罪嫌，周女曾託閨蜜林女匯款500元到莊女戶頭，新北地檢署偵辦時，去年7月11日傳喚林女作證調查是否認識周女、為何匯款給莊女等重要案情。

周女去年6月間先要求林女「要套一下怎麼說會好一點」、「需要妳說是轉錯帳號，麻煩妳當做不認識我」、「律師也給妳答案了，就會沒事」、「律師建議我們電話演練一下，到時候不會放妳一個人，如果情況不對，他會盡量把風向帶回來」、「妳要背好喔」。

林女答應幫忙，簡大為受周女委任辯護，表示「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」、「跟她當場套一下比較合理的說法」、「幫她的說法圓一下」，並收取5000元諮詢費與周女面談，簡男接著打電話給林女講逾55分鐘，指點林女謊稱不認識周女，因被網路購物詐騙匯款500元，錢太少不想追究，已刪除遭詐對話紀錄等。

林女到新北檢具結作證、照本宣科，簡大為利用擔任辯護人在庭之便，插話稱「有沒有一個可能，有人要陷害他」、「如果有人跟告訴人有糾紛，那個人把帳號洩漏出去」、「現在很常見，我們事務所也被這樣搞過」等語，企圖當面穩定林女心情。

檢察官起疑林女自己要買什麼東西竟忘掉、證述有漏洞，加上簡男舉措有蹊蹺，經林女同意，當庭勘驗林女手機，赫見通訊軟體內，存有林女和簡男、周女開庭前套招串供紀錄，翻拍存證，簡男3人經檢方簽分本案偵辦，全部認罪，被依偽證等罪嫌起訴。

法官審理認為3人在周女挨告的妨害自由案判決確定前，均自白涉作偽證、依法得減刑，但簡大為身為執業律師，卻違反職業倫理，惡性高於另2人，雖屬幫助犯還可再減刑1次，仍依法定最重可判刑7年的偽證罪，判他3月徒刑，周女教唆偽證判刑5月，林女偽證判刑3月，均不得易科罰金，可上訴。