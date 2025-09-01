12歲兒比同齡孩「高一顆頭」　照X光診斷出1症狀！媽驚呆

▲12歲兒骨齡超前。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

不少家長看到孩子長得比同齡人高，都會覺得是天生的優勢，不過，一名家長指出，家中12歲的兒子，比同年齡的小孩高了一個頭，帶去小兒科做X光檢查，「骨齡比實際年齡快了將近一年」，有骨齡超前的狀況，可能導致骨齡提前成熟，反而提早停止發育，「現在才知道，長得快不等於長得好。」

一名媽咪在Dcard發文，12歲的兒子與同年齡的同學站在一起，硬是高出一個頭，當下還暗自竊喜，也許以後可以往模特兒方向發展，畢竟夫妻倆都不算矮，孩子可能是遺傳到爸媽。不過，直到她與朋友閒聊，聽到親戚的小孩也有類似情況，卻被醫生診斷「骨齡超前」，才開始警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽隨即帶孩子到小兒科拍X光檢查，骨齡比實際年齡快了將近一年，隨後又到中醫診所諮詢。原PO提到，雖然外表看似發育良好，但骨齡若提前成熟，反而可能讓孩子提早停止長高，長遠來看，最終身高不一定能勝過同齡人，甚至可能比同伴更矮。

媽媽開始讓小朋友做一些日常調整，照中醫建議針對體質調理，飲食盡量清淡，並養成早睡的習慣。她感嘆，「以前都以為小孩長得高就是好事，現在才知道，長得快不等於長得好。」

貼文曝光，掀起網友討論，「當爸媽真的壓力山大，連長太快都要擔心，好不容易的煩惱哈哈」、「以前根本也沒有發現，我12歲差不多就162」、「想長高最主要還是不要熬夜最有用」、「我記得轉骨湯這種，很多喝了反而提早停止長高」。

事實上，兒童內分泌專科醫師黃世綱曾指出，骨齡和年齡不會剛剛好，才是常態，而最多家長擔心的就是骨齡超前，並點出骨齡超前的6大原因，肥胖是常見因素之一，內分泌相關疾病也會影響，像是雄性素或雌激素濃度異常升高，尤其在性早熟的情況下，會促使骨骼迅速成熟。

第三是「藥品與補品」，當含有雌激素的藥物被孩子誤食，或是標榜能促進成長，卻摻入荷爾蒙的長高藥被孩子長期服用，也有可能導致骨齡超前。第四種是基因異常，不過通常在嬰幼兒的早期就會被診斷出來，這類遺傳疾病機率極低，第五種是種族差異，最後一種則是個人體質。黃世綱強調，「絕大多數骨齡的快或慢，其實只是反映個人體質的差異，不一定是疾病所導致」，家長們不用太緊張。