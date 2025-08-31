　
私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚　一票1原因傻眼開酸

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

學生們的新學期就要開始了，有家長表示，最近收到孩子的學費單，發現私立高中一學期學雜費就要將近5萬元，但政府補助後，僅需繳交1萬1000多元，3年下來能省下約24萬元，「真的是德政」，還喊話政府應該廣為宣傳，話題引發討論。

該位家長表示，私立高中一學期學雜費將近5萬元，政府補貼一次近4萬元，3年下來相當於可以省24萬左右，大讚是德政，政府應該廣為宣傳。原PO接著質疑，「請問這些福利，以前馬總統有給我們嗎？」就有家長也點頭，「家裡1個高中生、1個高職生，補助很有感」、「我家1個高中生、1個大學生，1學期總共減了快5萬元。」

不過，就有人指出，高中職學雜費減免早在2014年就上路，當時的總統正是原PO口中的前總統馬英九，最新改動不過是取消排富，反過來質疑若真的沒錢就應該讀公立學校，而不是跑去念超貴的私校，再向政府尋求補助。

事實上，為推動十二年國民基本教育，「高中職免學費政策」於2014年8月正式上路，初期設有排富條款，家庭年所得超過114萬元者不符資格，後來上調至148萬元。直到2023年6月，行政院宣布全面取消排富，新制已於今年2月正式實施。

過去不少私校及家長團體呼籲應全面推行，但政府屢以財政穩定為由婉拒。直到去年5月，相關提案仍被回絕，沒想到6月政策急轉直下，宣布取消排富，當時立刻遭質疑是「政策買票」，引發社會熱議。

台灣賓士降價了　這款最高砍13萬！
陳志強當眾「激吻曾智希」！　眾人目睹爆歡呼
快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入
黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原情況
快訊／中信兄弟最終抉擇！　柯威士遭註銷
快訊／9縣市大雨特報！大雲雨轟7地「持續1小時」
慟！台中6歲童墜樓亡　父哭聲撕裂
慘死小兄妹是弦樂團員　6月才登台演奏

