大陸 大陸焦點 特派現場

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

▲▼上合會開幕 習近平、普丁、莫迪在大合照之前交談大約一分半。（圖／記者任以芳攝）

▲天津上合會開幕，習近平、普丁、莫迪談天說笑「三角同框」備受關注。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

2025年上海合作組織峰會今（1）日正式在天津舉行開幕式，這場中國接任輪值主席國的首場峰會，迎來20多位國家元首與10個國際組織負責人。俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪也上演雙手緊握「牽手情」，甚至臨時共乘普丁豪華防彈車去雙邊會談場地，兩人在車裡密聊50分鐘，透過個人社群高度為自己博版面。不參加93閱兵的莫迪在離開前也發文感謝中國舉辦上合會，左右逢源，誰都不得罪，牢牢把握這場外交峰盛會轉化成更多籌碼，與美國叫板。

▲▼ 天津上合會、普丁莫迪手牽手進場大合照 。（圖／記者任以芳攝）

▲普丁、莫迪雙手緊握「手牽手」進場，天津上合會全場最「麻吉」。（圖／記者任以芳攝）

2025年上海合作組織峰會於8月31日至9月1日在天津舉行，這是中國第五次主辦上合組織峰會，也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，迎接20多國領導人和與10個國際組織負責人， 成為上合組織成立24年來規模最大的領袖聚會。

俄羅斯總統普丁率領「特殊訪問團」出席，本次「罕見訪華」行程從8月31日持續至9月3日，之後將轉往出席在北京舉行的二戰勝利紀念活動，並與中國國家主席習近平、印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、塞爾維亞總統武契奇和土耳其總統埃爾多安舉行雙邊會談。

本次上合組織會，普丁與莫迪可說是佔盡媒體版面，一開始是「友誼」小手牽個不停。上合組織會上午開幕式前，領導人先入場就定位拍大合照，普莫兩人手牽手進場，走到中國國家主席習近平面前打招呼聊天。

期間普丁表情放鬆大笑、莫迪表情愉悅，外加誇張手勢，發出「嘿嘿嘿」爽朗笑聲，習近平也面帶微笑加入聊天行列，三人開心聊天約一分半鐘。

▲▼ 天津上合會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲習、普、莫聊開，後面各國領導人乾等。（圖／記者任以芳攝）

後面第二組等待進場有白俄羅斯總統盧卡申科與塔吉克斯坦總統拉赫蒙在原地乾等「尬聊」，第三組哈薩克斯坦總統托卡耶夫雙手揹在後面等待，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫更尷尬，看了一下手錶。

好不容易三人結束聊天，習近平繼續迎接下一組領導人，巴基斯坦總理夏巴茲較早進場，已經在台上就定位，普莫繼續聊天，從夏巴茲面前經過，莫迪刻意撇過去跟普丁交談，夏巴茲稍微看一眼兩人，眼神繼續直視，直到散場，印度與巴基斯坦兩位領導人從頭到尾「零互動」。

▼ 印度、巴基斯坦總理零互動，大合照後莫迪與普丁熱烈聊天，刻意頭撇過夏巴茲 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天津上合會印度 巴基斯坦總理零互動、大合照後莫迪 普丁熱烈聊天，夏巴茲經過 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 莫迪與普丁共乘車離開會場 。（圖／翻攝 莫迪X）

▲莫迪善用外交手段加上新媒體傳播，為自己創造流量搏版面曝光度。（圖／記者任以芳攝）

普莫的友誼不只「牽手情」，還上演順風車情誼。根據俄羅斯衛星通訊社報導，兩國領導人之前在普丁專車「Aurus」裡進行了50分鐘的單獨交談。

多家陸媒引用現場採訪俄羅斯記者直播畫面，「這是臨時發生的事情，事前都沒有人知道。」兩人從上合組織峰會開幕式離開後，莫迪突然乘坐普丁專車一起前往天津麗思卡爾頓酒店的雙邊會談地點。普丁的車隊抵達酒店，隨行代表團先進入了酒店，兩人繼續在車內50分鐘的單獨交談。

之後，莫迪在自己社交平台X發布一張他和普丁共乘俄羅斯領袖專用的Aurus裝甲豪華轎車的照片，並且稱，「與普京的交流一如既往具有啓發性。」

俄羅斯衛星通訊社針對會談事後報導表示，普丁表示，「俄羅斯和印度幾十年來一直保持著特殊關係，友好且相互信任。這是我們未來關係發展的基礎。」

莫迪則回應，「與普丁總統進行了非常愉快的會談」，雙方討論了包括貿易、化肥、太空、安全和文化等領域的合作。支持普丁近期為停止烏克蘭戰爭所做出的努力，稱印俄的「特殊和優先戰略夥伴關係，仍然是地區和全球穩定的重要支柱」。

談及俄印特惠戰略夥伴關係積極發展，普丁說，12月21日是兩國關係達到特惠戰略夥伴關係15週年。「可以滿懷信心地說，俄印合作以這一關係為基礎積極發展，建立了多層次的合作。」並且強調，兩國經貿合作總體呈現積極趨勢，兩國旅遊業也在發展中。

稍早，莫迪訪華結束之際又發文感謝中方成功組織並舉辦了2025年上海合作組織峰會。「結束了對中國富有成效的訪問，其間我出席了上合組織峰會並與多位世界領導人進行了交流。還闡述了印度在全球關鍵議題上的立場。感謝習近平主席、中國政府以及人民成功組織了此次峰會。」

▲上合峰會元首合照。（圖／記者任以芳攝）

▲莫迪與普丁「牽手情」（圖／記者任以芳攝）

要說這場上合組織峰會，莫迪不只有外交手段，結合網路社群媒體為自己創造流量話題，搏大國外交版面。比如「習莫會」31日中午登場，中國官媒只是先預告，還沒發佈內場畫面，莫迪擁有千萬粉絲的YT帳號已經上傳2分多鐘精華片段，讓外界快速掌握場內動態，包括坐上普丁的豪車，離開中國發文感謝，隨時更新社群媒體動態，借助新媒體力量幫自己造勢，從抵達天津到離開，發佈20多條關於上合峰會的帖文，大部分是與各國領導人會晤或互動的照片。

本就不差俄印關係在全世界面前秀「十指緊扣」的戲碼，莫迪與普丁熱情「手牽手」，加上與習近平「三人同框」聊天談笑的場景，看在西方國家、美國總統川普眼中不知是何等滋味，同時也折射出中俄印關係在大國博弈背景下的調整與微妙靠近。

天津上合峰會不僅是一場國際會議，普丁、習近平、莫迪的三人聊天合影，與川普在大洋彼岸的「關稅制裁」，形成鮮明對照。普莫牽手又密談也是一種「外交平衡術」，尤其印度面對美國加徵關稅的背景下，莫迪更要保持與俄羅斯的良好互動，更要想辦法與中國加溫關係，化被動為主動，才有更多籌碼與美國在不撕破臉狀況之下，繼續有力抗衡談判。

▼天津上合會開幕，習近平、普丁、莫迪「三角合影」，也折射中俄印彼此微妙靠攏。（圖／記者任以芳攝）

▲▼上合會開幕 習近平、普丁、莫迪在大合照之前交談大約一分半。（圖／記者任以芳攝）

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

上合組織天津元首峰會今（1）日舉行第二十五次會議，包括大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪等多名組織成員國領袖均親自出席峰會。正式會議開始前，與會領袖先是在長背板前進行大合照，只見普丁和莫迪兩人有說有笑，從進場到散場，如同話匣子開了一般聊個不停，現場氣氛十分融洽。

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

印巴零互動！領導人戰後「首次」同場　

普丁：美俄峰會共識　為烏和平開路

普丁：美俄峰會共識　為烏和平開路

提供120億！習近平：上合會是世界最大區域組織

提供120億！習近平：上合會是世界最大區域組織

上合會揭幕！　北京想打造「多極新秩序」還是對美槓桿工具？

上合會揭幕！　北京想打造「多極新秩序」還是對美槓桿工具？

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

