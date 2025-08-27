中職傳奇球星「假日飛刀手」也入閣　綠委對3項表現印象深

▲前職棒選手陳義信。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴政府啟動內閣改組，戰功赫赫的前兄弟象職棒球星陳義信，也將接原民會副主委。對此，綠委伍麗華今（27日）表示，先前一直沒有消息傳出，今天媒體披露後，出乎大家意料之外，陳義信至今辦理32屆的關懷杯棒球賽，原住民棒球協會的創會會長，每年邀請全國原住民棒球隊跟職棒球星交流。期許他對原住民事務的熱衷、對人的關懷、專業的表現，還有對政治的理想，能夠協助原民會主委。綠委邱議瑩也表示，非常恭喜他，希望他來高雄走走、協助原住民文化推廣。

行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形，行政院今指出，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共16位閣員調整異動。

伍麗華表示，陳義信接掌原民會副主委一職，先前一直沒有消息傳出，今天媒體披露後，出乎大家意料之外，個人對他三個印象，第一、過去在職棒締造的紀錄跟佳績；第二、曾經代表民進黨參選平地原住民立委；第三、至今辦理32屆的關懷杯棒球賽，原住民棒球協會的創會會長，每年邀請全國原住民棒球隊跟職棒球星交流、切磋，這些球星也會親自下場指導。

伍麗華直言，可以說沒有這33年的關懷杯、就沒有如今的棒球發展，期許陳義信就他對原住民事務的熱衷、對人的關懷、專業的表現，還有對政治的理想，未來能夠協助原民會主委、所有同仁，讓原民會能夠開創新局。

邱議瑩也表示，剛剛看到媒體報導，知道老朋友陳義信將接任原民會副主委，非常恭喜他，也希望陳義信上任後多到高雄走走，高雄非常豐富原住民資源及文化，希望他來高雄走走、協助原住民文化推廣。

