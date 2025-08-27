罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

▲咖啡店老闆娘離開花蓮，宣布於台南落腳。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」，因先前表態若罷免花蓮縣立委傅崐萁行動未果將結束營業。對此，業者今發文表示，她已移居到台南。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」兌現承諾，於臉書宣布將在7月27日正式熄燈。業者27日在臉書粉專社群發文表示，「帶著48,969位花蓮人的祝福，SabiSabi Coffee&Sweets落腳文化古都全糖台南市，全糖肉桂捲敬請期」，並透露將在台南展開新生活，也期盼花蓮能有新的改變。

面對即將離開花蓮、轉戰台南的消息，網友們紛紛在貼文下留言表達支持與期待，「一定會去光顧！」「歡迎來台南」、「台南歡迎您」、「恭喜，肯定要去的」、「一起在台南，我們台南見」、「加油」、「歡迎加入全糖城市」、「我們屏東過去變近了」、「期待開幕」。