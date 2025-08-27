　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

▲▼罷免失敗「真的關店」了！老闆娘落淚離開花蓮：我戶籍會留在這。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）

▲咖啡店老闆娘離開花蓮，宣布於台南落腳。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」，因先前表態若罷免花蓮縣立委傅崐萁行動未果將結束營業。對此，業者今發文表示，她已移居到台南。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」兌現承諾，於臉書宣布將在7月27日正式熄燈。業者27日在臉書粉專社群發文表示，「帶著48,969位花蓮人的祝福，SabiSabi Coffee&Sweets落腳文化古都全糖台南市，全糖肉桂捲敬請期」，並透露將在台南展開新生活，也期盼花蓮能有新的改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對即將離開花蓮、轉戰台南的消息，網友們紛紛在貼文下留言表達支持與期待，「一定會去光顧！」「歡迎來台南」、「台南歡迎您」、「恭喜，肯定要去的」、「一起在台南，我們台南見」、「加油」、「歡迎加入全糖城市」、「我們屏東過去變近了」、「期待開幕」。

帶著48,969+位花蓮人的祝福❤️ SabiSabi Coffee&Sweets 落腳文化古都全糖台南市 全糖肉桂捲敬請期待???????????? — 在台南開啟新的生活 在花蓮盼望新的改變 — SabiSabi Coffee&Sweets in Tainan 花蓮老宅神級肉桂捲在台南 謝謝大家的支持，9/1起網路訂單開始收單出貨，中秋蛋黃酥X肉桂捲禮盒限量100盒 9/1同步開賣喔！

SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲發佈於 2025年8月26日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／21:11強震　網友嚇壞：先上下再左右狂搖
快訊／21:11規模6.0強震　最大震度4級
快訊／地震搖很大！國家警報大響
高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明
「全台最大里」要掰了！
開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭
啾啾中場熱舞走向陳晨威　引爆全場尖叫
獨／高雄騎士噴飛慘死！關鍵奪命畫面曝光
罷傅失敗離開花蓮　知名肉桂捲咖啡店宣布「落腳南台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

快訊／21:11北部地區發生有感地震　網友嚇壞：先上下再左右狂搖

快訊／21:11北部地區發生有感地震　預估北北基震度3級以上

老闆做什麼「會讓人想離職」　過來人點出4大忌：聽久就膩了

「We TAIWAN」進大阪世博夢洲演出！文化部直播網讚：看了雞皮疙瘩

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

快訊／高雄本土登革熱再+1！感染途徑找到了　抓孳生源開50罰單

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

快訊／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

快訊／21:11北部地區發生有感地震　網友嚇壞：先上下再左右狂搖

快訊／21:11北部地區發生有感地震　預估北北基震度3級以上

老闆做什麼「會讓人想離職」　過來人點出4大忌：聽久就膩了

「We TAIWAN」進大阪世博夢洲演出！文化部直播網讚：看了雞皮疙瘩

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

快訊／高雄本土登革熱再+1！感染途徑找到了　抓孳生源開50罰單

周杰倫帥穿Dior運動裝登GQ封面　談婚後心境「更重視跟家人時光」

快訊／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

快訊／21:11北部地區發生有感地震　網友嚇壞：先上下再左右狂搖

樂天桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調「歡迎所有人」

快訊／21:11北部地區發生有感地震　預估北北基震度3級以上

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

不斷更新／鈴木駿輔飆150公里6局無失分！打線掛蛋陷落後

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

說好無償供水！房客欠租「慘遭斷水」　房東慘了遭判2月徒刑

「樂天女孩」前進美國！　自備台灣泡麵有機會見到大谷

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

即／高雄9／10停水39hrs　15.8萬戶受影響

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

在西門舉五星旗被驅逐！日網紅拍片嗆移民署

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

更多熱門

相關新聞

男拒盤查加速過馬路　原來是「4條通」

男拒盤查加速過馬路　原來是「4條通」

台南市六分局金華派出所員警，27日下午1時許執行巡邏勤務時，在健康路上一間超商前發現一名陳姓男子神情可疑，懷疑與詐騙車手提款有關，即上前盤查，未料該男子心虛拒受檢加速穿越馬路，試圖擺脫警方，但仍遭查獲。原來30多歲的陳男身揹4條通緝，當場被逮捕送辦。

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

台南學校新學期整備完成黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

台南學校新學期整備完成黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

台南警外遇區公所女職員　記過調職

台南警外遇區公所女職員　記過調職

關鍵字：

花蓮台南咖啡店SabiSabi肉桂捲

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面