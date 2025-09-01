　
公司沒制服「上班都怎麼穿搭？」　過來人1招解決：同事也覺得聰明

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲上班會不會講究穿搭？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果公司沒有特別要求穿制服，上班時會不會講究穿搭？一名女網友發文表示，她過去讀大學時，因為面對的同學都不一樣，所以常用「輪搭」的方式來解決每天的穿搭問題，但現在進入職場後，就想知道是否能繼續「輪搭」的方式，同事們會不會覺得她這樣很奇怪？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「上班每週固定穿一樣的可以嗎？」為標題發文，提到讀書時期，因為課程多元，面對的同學不盡相同，所以她會將幾套衣服「輪搭」組合，例如衣服ABC、褲子DE，可能就會週一A+D，週二B+E，以此類推。

原PO表示，開始上班後，因為公司沒有制服，所以她每天都要煩惱穿搭，不知道她是否脆延續以前的方法，讓自己在公司也固定穿搭，每週一是這套、每週二是另一套。但她也擔心，若同事發現她每週都穿一樣的，會不會覺得奇怪？甚至看到她的衣服，就能推測今天星期幾。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，不少網友都表示，「你還會特別搭配喔？我是上衣跟褲子隨機拿一套穿，有的時候下層的衣服跟褲子都穿不太到。反正是去上班、不是約會，看起來正常就好」、「你只要讓人知道你每天都有換衣服就好，穿什麼不重要」、「久了你就知道，根本沒人會注意你穿什麼」。

還有網友回應，「我自己就是固定那幾件衣服當作制服再穿，我甚至買了5件一樣的褲子專門給上班用，每天只要無腦抓上衣就好了」、「上班衣服一律黑色短T，褲子每天都牛仔褲，鞋子永遠只穿那一雙，有準時上班已經是給這份工作最大的尊重」、「我都週一～週五固定搭配，這樣不用早上每天想要穿什麼，晚上也可以先準備好，同事有發現也有問我是不是都有固定穿著，我就直接回答：對啊！這樣不用每天苦惱穿著。他也覺得這方法很聰明」。

08/31 全台詐欺最新數據

公司沒制服「上班都怎麼穿搭？」　過來人1招解決：同事也覺得聰明

