公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

▲午休縮短換早下班，網友各有立場。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「大家會同意嗎？」一名女網友直呼，公司若將午休從1小時縮短成半小時，換來能早半小時下班，如此一來，她4點半就可打卡回家。消息曝光引發討論，一派大讚「完全同意，不想浪費時間在公司午休」；還有過來人分享，「下班避開五點真的好爽」；但也有人反對，中午休息不夠會影響下午工作效率。

一名女網友在Threads開頭便發問，如果公司打算把1小時的午休縮成30分鐘，讓員工們都提早半小時下班，「你會同意嗎？」

原PO也進一步補充，她原本上下班時間為8點至下午5點，新制上路後，就會變成4點30分可以打卡下班。對此，她想問問大家怎麼看呢？

文章一出，一派狂點頭答應，「完全同意，不想浪費時間在公司午休」、「真的可以，等於壓縮了待命時間還提早下班，而且4點半就走等於錯開下班尖峰時間」、「休息時間很多是用來剝削員工的，有的午休2至2.5小時，根本浪費時間」、「同意，因為工作關係很多時候真的只休息半小時」、「我們公司午休1.5小時，不會晚半小時下班，只上班7.5個小時」、「超願意，很不愛午休1.5小時，浪費時間在公司」。

也有網友分享實際經驗，「我們公司就差不多了，午休時間40分鐘，8：00到16:40，可以跟其他人錯開下班時間，回家比較不塞車」、「我們公司是7：40到16：00，中午休息40分鐘，一開始不習慣但現在也可以了，下班避開五點真的好爽」、「我們公司就是這樣，實行已經3個月了，我覺得沒有壞處，下班很早，只是中午30分鐘沒有睡覺，只能吃飯或睡覺二擇一」。

但也有反對聲浪，「含吃飯只有半小時，長期下來會累積很多無形的精神壓力」「這可能會有違反勞基法每工作4小時要給30分鐘休息時間的疑慮，休息時間也需要支付工資」、「不行，我需要好好吃個飯、睡個午覺，這是職業婦女上班唯一的屬於自己的休息時間，所以不能縮短，下班後的大家都休息了，但職業婦女下班後還有另一份無休息時間的工作等著我（媽媽角色）」、「重點真的能準時下班嗎？如果不行...擺明拗半小時啊」。