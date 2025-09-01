　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

少子化衝擊教職　前舉重國手轉戰測量專業考取三證照翻轉人生

▲前舉重國手小嬋（右）靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

▲前舉重國手小嬋靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣人口連續19個月負成長，少子化不僅影響國家安全，也重創教職市場，曾任舉重國手的小嬋，在台南某私立高中任教特殊教育科，卻因少子化停招面臨失業危機，無其他工作經驗的她在職涯分岔口徬徨無助，經選擇勞動部勞發署雲嘉南分署的職前訓練課程，半年內考取三張專業證照，順利跨界工程測量領域，重寫人生新篇章。

▲前舉重國手小嬋（右）靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

小嬋畢業於台北市立體育學院特教系，從小就是體育健將，曾入選舉重國手、徵戰國際賽事，退役後投入教育領域並進修特殊教育學程，本以為能安穩任教至退休，未料少子化打破原有規劃。面對失業，她決定學習全新專業職能，選擇需高度專業且職缺穩定的「工程及地籍測量」職前訓練課程。

▲前舉重國手小嬋（右）靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

「什麼三角函數和數理計算，才是最讓我頭痛的！」小嬋笑說，風吹日曬、搬抬儀器都能撐過，真正的挑戰是克服數理觀念，幸好在雲嘉南分署職訓師劉耀坤協助下，透過基礎理論與實務儀器操作結合，順利考取丙級混凝土、丙級測量、乙級地籍測量證照，用實力翻轉職涯。

▲前舉重國手小嬋（右）靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署每年定期辦理多元職前訓練，課程包含工業配線、TIG氬氣鎢極銲接、建築繪圖及BIM、智慧自動化CNC車床等14門，參訓學員除免訓練費用，符合就保非自願離職或特定對象身分者，還可申請職訓生活津貼。今年第四期招生至9月22日截止，詳細課程可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）或撥06-6985945轉1099洽詢，歡迎有志轉職或技能進修的民眾踴躍報名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘿莉塔回台「行李藏違禁品」被攔！　真兇當場遭罰25萬
快訊／2台灣人沖繩死亡　身分背景曝
當面重批黃暐瀚！　羅智強：覺得你變了
台鐵招募42人　薪資上看59K
16歲少女遭撞飛ICU搶命！　他喊：視力不好
快訊／江蕙概念股飆天價！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市開學日交通順暢　跨局處守護學童通學安全

台南碩士生鄭素美「轉身」個展　車禍激發重拾畫筆50歲再闖藝術夢

少子化衝擊教職　前舉重國手轉戰測量專業考取三證照翻轉人生

開學首日黃偉哲視察永康國小　籲落實防疫＋改善通學交通

開學日警力總動員！　黃偉哲與南警啟動「護童專案」守護204校園

防災零距離！基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

護腰護膝！基隆消防健康講座開課　打火英雄執勤更有力

基隆暖暖坡地水保防災講習　教居民看懂潛勢圖資自保

新北海洋永續講座9／3開放報名　親手做藻礁、放流魚苗揭奧妙

跨世代守護環境！新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

台南市開學日交通順暢　跨局處守護學童通學安全

台南碩士生鄭素美「轉身」個展　車禍激發重拾畫筆50歲再闖藝術夢

少子化衝擊教職　前舉重國手轉戰測量專業考取三證照翻轉人生

開學首日黃偉哲視察永康國小　籲落實防疫＋改善通學交通

開學日警力總動員！　黃偉哲與南警啟動「護童專案」守護204校園

防災零距離！基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

護腰護膝！基隆消防健康講座開課　打火英雄執勤更有力

基隆暖暖坡地水保防災講習　教居民看懂潛勢圖資自保

新北海洋永續講座9／3開放報名　親手做藻礁、放流魚苗揭奧妙

跨世代守護環境！新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

國道驚見神力女超人！女駕駛內線車道徒手推故障賓士　誇張畫面曝

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

《刀劍神域》手遊結束營運　經一年超長維修...重啟9個月就倒

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

地方熱門新聞

中壢民宅大火奪5命　桃市啟動災害救助

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

基隆消防健康講座開課　打火英雄執勤更有力

2025桃園珍珠海岸國際音樂3天湧20萬人次

新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

基隆暖暖防災講習　強化社區自主防災力

開學日警力總動員！黃偉哲與南警啟動「護童專案」守護204校園

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

開學首日黃偉哲視察永康國小籲落實防疫＋改善通學交通

更多熱門

相關新聞

少子化三十年　日本經驗與台灣啟示

少子化三十年　日本經驗與台灣啟示

上個月日本參議院大選，日本海內外媒體最關注議題之一是反移民政黨特別是參政黨的興起。參政黨受到川普，提出了日本優先（日本ファス—ト）的口號，主張限縮外國人在日本的權利以及限制移民，引起一定的迴響而席次暴增也引起對於日本是否也要走入歐美式反移民的右翼民粹主義政黨的討論。為了回應選舉結果，石破內閣也著手調整移民相關政治體制，建立了更高層次移民政策的研擬機構。

U15葉幸福感謝大家送幸福

U15葉幸福感謝大家送幸福

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

國小生平均年減3.2萬人　4年後跌破百萬人

國小生平均年減3.2萬人　4年後跌破百萬人

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

關鍵字：

少子化教職國手測量專業翻轉人生

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面