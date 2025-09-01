少子化衝擊教職　前舉重國手轉戰測量專業考取三證照翻轉人生

▲前舉重國手小嬋靠職前訓練跨界工程測量，半年考取三張證照翻轉職涯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣人口連續19個月負成長，少子化不僅影響國家安全，也重創教職市場，曾任舉重國手的小嬋，在台南某私立高中任教特殊教育科，卻因少子化停招面臨失業危機，無其他工作經驗的她在職涯分岔口徬徨無助，經選擇勞動部勞發署雲嘉南分署的職前訓練課程，半年內考取三張專業證照，順利跨界工程測量領域，重寫人生新篇章。

小嬋畢業於台北市立體育學院特教系，從小就是體育健將，曾入選舉重國手、徵戰國際賽事，退役後投入教育領域並進修特殊教育學程，本以為能安穩任教至退休，未料少子化打破原有規劃。面對失業，她決定學習全新專業職能，選擇需高度專業且職缺穩定的「工程及地籍測量」職前訓練課程。

「什麼三角函數和數理計算，才是最讓我頭痛的！」小嬋笑說，風吹日曬、搬抬儀器都能撐過，真正的挑戰是克服數理觀念，幸好在雲嘉南分署職訓師劉耀坤協助下，透過基礎理論與實務儀器操作結合，順利考取丙級混凝土、丙級測量、乙級地籍測量證照，用實力翻轉職涯。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署每年定期辦理多元職前訓練，課程包含工業配線、TIG氬氣鎢極銲接、建築繪圖及BIM、智慧自動化CNC車床等14門，參訓學員除免訓練費用，符合就保非自願離職或特定對象身分者，還可申請職訓生活津貼。今年第四期招生至9月22日截止，詳細課程可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）或撥06-6985945轉1099洽詢，歡迎有志轉職或技能進修的民眾踴躍報名。