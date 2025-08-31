　
男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲防油紙袋含有PFAS「永久化學物質」。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

營養醫學專家劉博仁近期遇到兩起特殊個案，一位約60歲男性同時罹患腎臟癌與輸尿管癌，另一位女性則被診斷出甲狀腺功能亢進。經檢查發現，這兩人體內的PFAS（全氟／多氟烷基物質）濃度都異常偏高，PFAS常見於不沾鍋、漢堡包裝紙、防油紙袋等產品，長期累積甚至會對身體造成7大疾病。

營養醫學專家劉博仁在臉書發文，近日遇到兩名病患，發現他們體內的PFAS（全氟／多氟烷基物質）濃度皆嚴重超標，其中一名60歲的男子罹患腎臟癌與輸尿管癌，另一位女性患者則出現甲狀腺功能異常。劉博仁提醒，民眾在日常生活中，很可能不知不覺間將這類毒素吃進體內，長期累積恐影響代謝與內分泌系統，甚至提高癌症風險。

劉博仁解釋，PFAS又被稱作「永久化學物質」，目前已知超過9000種，常見類型包括PFOA、PFOS、PFNA及PFHxS等。這些物質廣泛應用於不沾鍋塗層、防水衣物、防污布料、食品包裝、地毯、傢俱防污塗層、清潔劑、化妝品以及滅火泡沫等。

劉博仁指出，PFAS可以透過食物、水、空氣或皮膚進入人體，進入血液後累積在肝臟、腎臟、甲狀腺等器官，「鐵氟龍」（Teflon）就是PFAS的代表性產品之一，常用於「不沾鍋」、「抗油塗層」、「防污塗層」。因化學性質穩定，不易分解，在人體中一旦進入就不容易排出，可能在體內累積多年，長期下來會有腎臟癌、睪丸癌、甲狀腺疾病、肝功能異常、脂肪肝、高膽固醇、抑制免疫系統功能（例如疫苗反應變差）、 妊娠高血壓、胎兒發育問題

劉博仁提出6項建議：

1. 避免使用鐵氟龍不沾鍋：建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具。
2. 減少外食與外帶包裝：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝上。
3. 選擇無PFAS標章的產品：包括防水衣、化妝品、清潔劑等，
4. 攝取高纖飲食：如地瓜葉、秋葵、蘋果、燕麥，有助好菌增長與排毒。
5. 補充益生菌與發酵食品：如優格、泡菜、味噌，有助腸道菌生態平衡。
6. 多喝水、保持良好排便習慣。

馬桶座非最髒！專家揭最大細菌溫床　1動作超危險

許多人使用公廁時，都會使用酒精擦拭馬桶坐墊消毒，然而專家直言，其實廁所內最髒的地方根本不是馬桶，真正的細菌溫床其實是腳下的「地板」。不僅如此，上廁所最容易碰到細菌或病毒的時機，並非坐上馬桶的那一刻，而是按下沖水鈕的瞬間，因為強力的水流會把細菌和病毒捲到半空中，然後直接落在人類身上，感染風險比碰觸馬桶座還要高。

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

配方奶爭議　專家揭乳糖有助腦部、神經發育

飲食「富含鉀」心臟病風險降低24%

國健署：家庭二手菸暴露率升至35.6%

