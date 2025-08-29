滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」！老闆：脫離初衷

▲店家設定內用低消200元。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

有間滷肉飯小吃店7月公告，因原物料上漲，雖然不打算調漲價格，但往後內用會有低消制度，大人200元，小孩100元，消息曝光引起大批網友砲轟，如今隔了一個月，店家宣布將於10月15日結束營業，自從設了低消的規定後，大家都改外帶，但原物料價格仍漲，已經脫離老闆開店的初衷，因此選擇關店。

店家在粉專發文，營業到10月15日就會結束，「期間會頂讓，如提早頂讓出去，就提早結束營業」，感謝多年來顧客的支持，並坦言自從實施低消規定後，外帶訂單變多了，但仍敵不過原物料價格不斷上漲的壓力，「已經脫離原先老闆開店初衷，所以選擇結束營業。」

老闆透露，目前沒有打算找新地點開店，「真的太累，心累，身體疼痛越來越明顯了。」

消息被轉發到PTT，網友紛紛表示，「低消200就把一般吃飯的都拒絕了」、「小吃就該有小吃價格」、「200元滷肉飯沒搞頭啦，競爭那麼多」。不過也有網友緩頰，「那裡店租確實不便宜」、「價格不是問題，重點在CP值和口味，好吃的話，200還是會有人去消費」。

事實上，老闆上月才貼公告，因原物料持續上漲，決定不漲價，但內用設定低消，大人200元、小孩100元，「不然老闆真的快受不了了，我的店租6萬。」此舉引發不少爭議，以及大量負評，「200低消，那我去吃小火鍋」、「吃滷肉飯吃到200元，太扯了吧」、「我吃滷肉飯就是為了省錢啊」。