政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍完成訪菲返台　外交部：深化台菲戰略及經貿合作

▲外交部長林佳龍出席2025年智慧城市卓越貢獻獎頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍8月25日至30日率團赴菲律賓交流訪問，外交部表示，此次考察團不僅展現台灣與菲律賓共創繁榮的決心，也象徵台美菲三方深化經貿交流與合作的重要里程碑。

為落實總統賴清德提出的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，在外交部長林佳龍協調下，透過我國駐菲律賓臺北經濟文化辦事處（Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines, TECO） 及馬尼拉經濟文化辦事處（ Manila Economic and Cultural Office, MECO）密切協作，促成農業部政務次長黃昭欽、中華民國國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠及美台商業協會（USTBC）副會長Lotta Danielsson，於8月25日至30日，共同率領台灣投資貿易考察團赴菲律賓交流訪問。

外交部表示，此次考察展現林佳龍在「總合外交」政策下，透過「台菲經濟走廊」計畫對接美日菲「呂宋經濟走廊」布局，並由台美共同組團訪菲推動「第三地合作」契機，已成為台灣拓展外交空間，並深化與菲律賓戰略夥伴關係的關鍵突破。

外交部指出，林佳龍上任後，積極推進台菲關係，在賴清德與行政院支持下，政府成立「行政院經濟外交工作小組」及「台菲專案小組」，由外交部統整各部會資源共同推進台菲在港務、航運、新能源、智慧農業及半導體產業的合作鏈結。除政府政策協同對接外，外交部更進一步結合民間科技力、製造力、AI及智慧解決方案優勢，打造「新國際雁行聯合艦隊」，創建「Team of Teams」協作聯隊平台，由政府偕同民間產業共同擴大台灣的經貿網路及外交空間。

外交部提到，台灣是菲律賓前十大貿易夥伴，兩國經濟結構高度互補，外交部為推動「榮邦計畫」下「台菲經濟走廊」的合作，並實踐台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）精神，以及國經協會與美台商會於今年5月簽署的合作備忘錄，經過數個月努力，成功籌組經貿考察團訪菲，落實兩國共同於第三地開發的目標。

外交部說明，此次考察團訪菲行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，除由農業部、CIECA及USTBC共同組團外，更結合台灣區電機電子工業同業公會、國際半導體產業協會、中華民國全國工業總會及全國創新創業總會等公協會代表參與，團員包括資通訊、半導體、能源、AI及智慧製造、港口設施、智慧農業、智慧畜牧、冷鏈物流、食品加工及觀光等完整供應鏈的產業代表，共同訪問菲律賓，全方位評估菲律賓的投資與合作契機。

外交部強調，此次考察團不僅展現台灣與菲律賓共創繁榮的決心，也象徵台美菲三方深化經貿交流與合作的重要里程碑。外交部將接續推動兩國未來進一步深化在半導體、AI、智慧農業及新能源領域的合作，發揮台灣技術優勢及菲律賓人才與勞動力資源，共同支撐「非紅供應鏈」，一同打造民主自由及經濟繁榮的第一島鏈同盟。

 
陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

中國大陸外交部29日發出「答記者問」，痛批菲律賓縱容我外交部長林佳龍訪問，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾，「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔。」

美參議院軍委會主席抵台訪問 陸外交部：中方對此強烈不滿

美參議院軍委會主席抵台訪問 陸外交部：中方對此強烈不滿

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

陸抗戰紀念活動記者會 馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

陸抗戰紀念活動記者會 馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

