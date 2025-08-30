　
地方 地方焦點

青春尬舞也防騙！　台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假雖將進入尾聲，青年求職與打工熱度反而不減。台南市勞工局30日於新光三越新天地店舉辦「舞出自信．求職安心」街舞競賽暨園遊會，以街舞、闖關遊戲、文創市集與嘻哈演出，掀起暑期末日的青春熱潮，也同時宣導求職防騙、薪資揭示與個資保護觀念。

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動吸引高中職與大專院校學生組隊參賽，街舞熱情四射；大嘻哈金曲歌王 YAPPY也應邀演出繞舌金曲，炒熱現場氣氛。闖關部分融入求職防騙、薪資揭示、就業隱私宣導，完成闖關即可兌換本次活動紀念好物。此外，市警局與職安健康處設攤宣導勞動權益與性別平等議題，晴天創藝築夢坊庇護工場也帶來文創商品販售，看場次像兼遊樂又兼教育。

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基提醒，青年求職打工時務必提防不良僱主或詐騙手法，當心「提供個資」、「繳交保證金」、「非法徵才廣告」等常見陷阱。他特別呼籲青年落實「3 必問（職涯方向、工作內容、職缺條件）」、「5 必看（是否合法、待遇合理、陷阱隱藏、面試草率、公司所在地明確）」、「7 不做（不繳款、不辦卡、不飲用、不隨意簽署、不離開證件、不從事非法工作、不提供過多個資）」三大自保原則。另表示若薪資低於新台幣4萬元，應合法揭示。他鼓勵若面試過程異常，可即時向勞工局申訴以維護自身權益。

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場也公佈，街舞競賽的得獎隊伍將獲頒獎座及總值新台幣15萬6千元文創商品獎金，詳情與名單將於勞工局官網公佈。未來勞工局還將前進校園、旅遊景點、偶戲活動中拓展防詐職涯宣導，並贈送青春筆記本等文宣品，期盼打造「求職用薪、避開陷阱、你我放心」的安心就業環境。

▲「舞出自信．求職安心」街舞競賽現場熱力十足，青年學子用節奏尬出自信與正向能量。（記者林東良翻攝，下同）

08/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

