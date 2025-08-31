　
地方 地方焦點

7月實為吉祥月非鬼月　慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場祈福會

▲慈濟南投、草屯聯絡處辦理吉祥月祈福會。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟南投、草屯聯絡處辦理吉祥月祈福會。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆七月到，慈濟基金會推廣「七月吉祥月」，在各地舉辦多場次的祈福會，其中慈濟南投聯絡處於8月24、30至今日共舉行三場「齋戒茹素，祈禱在地社區平安」祈福會活動，每場邀約500位會眾參加，推動茹素不殺生、不吃肉，落實救生、護生理念。

南投縣長許淑華24日前往佛教慈濟基金會南投聯絡處及草屯聯絡處出席吉祥月祈福活動，為縣民祈福；南投慈濟特別結合社區民眾村里長，以「煮一道菜供齋」進場的方式，並播放慈濟近一甲子在各地舉辦的活動影片，及817風災的救援等回顧，強調茹素的重要性、聆賞證嚴法師的開示。同時安排經藏演繹、獻供燈果花禮敬諸佛，縣議員林儒暘、南投市民代表王明洲及多位里長也都出席。

▲慈濟南投、草屯吉祥月祈福會,南投縣長許淑華獻供頂禮祈安。（圖／南投縣政府、慈濟基金會提供）

佛教慈濟基金會南投聯絡處表示，農曆7月於民俗通稱鬼月、鬼門開，其實從佛教的觀點而言，每個月都是好月，七月更被稱為吉祥月、孝親月和佛陀的歡喜月，這次舉辦7月吉祥月祈福會，藉此表達對眾生的尊重、達到節能減碳護地球的目標，並陸續邀請縣府民政處長林琦瑜、副縣長王瑞德、教育處長王淑玲分享茹素心得。

▲南投縣長許淑華獻供頂禮祈安。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣長許淑華獻供頂禮祈安。（圖／南投縣政府提供）

▲慈濟南投、草屯吉祥月祈福會，南投縣長許淑華獻供頂禮祈安。（圖／南投縣政府、慈濟基金會提供）

許淑華指出，慈濟基金會也與縣府合作，由企業贊助食材、慈濟的師兄師姐烹調美味的素食齋飯，邀請縣府職員以行動實踐茹素護生理念，獲得熱烈響應，後續並以自費方式延續這項活動，為護生及環保貢獻一分心力，未來期許能將這項活動推廣到公所及社區，許淑華也感謝慈濟在風災時，一如既往發起志工投入救災賑災，甚至協助重建，長期在全世界發揮無遠弗界的正面影響力。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

7月實為吉祥月非鬼月　慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場祈福會

慈濟農曆七月鬼門開吉祥月蔬食茹素齋戒

