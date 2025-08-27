　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

農曆七月出遊！命理師提醒外宿這樣做「好兄弟自然退散」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲抓住暑假尾聲出遊！命理師提醒農曆七月外宿這樣做「好兄弟自然退散」 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

暑假進入尾聲，不少家庭、情侶趁著最後幾天安排國內外旅行，但碰上農曆七月，不少民眾對「外宿」仍有些忌諱。命理師王昆山就在網路上分享，「入住飯店前若擔心遇到不乾淨的東西，可以用簡單儀式，請好兄弟離開，安心入住。」

王昆山指出，坊間流傳的「敲門三下」、「把鞋子弄亂」等方式，其實效果有限。他分享自己親身使用的做法：「一進房先別急著關門，把所有燈打開、窗簾拉開，接著開啟手機指南針，站在房間中央面向南方，心中默念：『我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞。』總共唸三次。」

接著，再以右手比箭指，順時針由北、東、南、西繞三圈，想像一道光從虛空灑落，並往門口推出。等整個動作完成後，再把房門關上即可。王昆山解釋，「乾元亨利貞是宇宙最原始的能量，誦念時會提升陽性磁場，自然能讓不屬於這個空間的能量自行離開。」

對於農曆七月外宿的「避邪小撇步」，不少網友直呼「比亂放鞋子科學多了」、「至少做完心安，也能安心睡覺」，也有網友笑說「這下爸媽再也沒理由不帶我們出門玩了」。

專家提醒，農曆七月出遊不必過度緊張，保持尊重心態，搭配小小心法，就能在暑假尾聲盡情安排旅程，玩得開心也住得安心。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

農曆七月出遊！命理師提醒外宿這樣做「好兄弟自然退散」

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

農曆七月出遊！命理師提醒外宿這樣做「好兄弟自然退散」

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

傳石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

試開箱／打破既定印象！超強遮瑕蜜水感不卡紋　少量就能隱形瑕疵

高手5888萬拍下大直樓中樓　5年後開價2.2倍賣

張震嶽睽違10年唱進棒球場　雄鷹大巨蛋「心動時刻」首戰上陣

【誰在亂發誓？】高雄大雷雨！子母車都離家出走了

運勢熱門新聞

命理師教你看「天生疼老婆」男性面相

農曆七月出遊！命理師提醒外宿這樣做

誰是這週最被寵愛的星座？

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

出生日期相加看你和他合不合？

8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」

8月十二生肖運勢！一表看懂警訊

「驚蟄」驅小人！盤點3廟宇幫你遠離小人

8/18～24幸運星座公開！巨蟹「做自己」衝出好局面

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

2025下半年4星座戀愛運超旺！

夢到羊會有好事發生？要先看你夢到幾隻

花瓶不只裝飾 擺對能招好運

更多熱門

相關新聞

農曆七月3顏色別穿！　「呂文婉打開衣櫃全中」

農曆七月3顏色別穿！　「呂文婉打開衣櫃全中」

國曆8月22日晚間11時將迎來今年農曆7月「鬼門開」，各種民俗禁忌再度成為大家討論的話題。資深媒體人呂文婉今（23）日便在臉書發文，並列出多項廣為流傳的傳統習俗，透露有3種顏色的衣服不能穿，「打開衣櫃，多數非黑即白...而且，我用的床單清一色都是白的餒，結論：敬鬼神而遠之&人比鬼更恐怖。」貼文曝光後，立刻引發熱議。

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因

鬼月轉運「5生肖」公開！

鬼月轉運「5生肖」公開！

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

關鍵字：

暑假旅遊農曆七月命理師王昆山外宿禁忌入住飯店避邪方法好兄弟民俗信仰旅遊安心暑假尾聲

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面