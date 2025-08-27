農曆七月出遊！命理師提醒外宿這樣做「好兄弟自然退散」

▲抓住暑假尾聲出遊！命理師提醒農曆七月外宿這樣做「好兄弟自然退散」 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

暑假進入尾聲，不少家庭、情侶趁著最後幾天安排國內外旅行，但碰上農曆七月，不少民眾對「外宿」仍有些忌諱。命理師王昆山就在網路上分享，「入住飯店前若擔心遇到不乾淨的東西，可以用簡單儀式，請好兄弟離開，安心入住。」

王昆山指出，坊間流傳的「敲門三下」、「把鞋子弄亂」等方式，其實效果有限。他分享自己親身使用的做法：「一進房先別急著關門，把所有燈打開、窗簾拉開，接著開啟手機指南針，站在房間中央面向南方，心中默念：『我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞。』總共唸三次。」

接著，再以右手比箭指，順時針由北、東、南、西繞三圈，想像一道光從虛空灑落，並往門口推出。等整個動作完成後，再把房門關上即可。王昆山解釋，「乾元亨利貞是宇宙最原始的能量，誦念時會提升陽性磁場，自然能讓不屬於這個空間的能量自行離開。」

對於農曆七月外宿的「避邪小撇步」，不少網友直呼「比亂放鞋子科學多了」、「至少做完心安，也能安心睡覺」，也有網友笑說「這下爸媽再也沒理由不帶我們出門玩了」。

專家提醒，農曆七月出遊不必過度緊張，保持尊重心態，搭配小小心法，就能在暑假尾聲盡情安排旅程，玩得開心也住得安心。

