鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

國曆8月23日鬼門開，進入俗稱的農曆七月「鬼月」，不料鬼門開當天，台中短短一個上午連續發生3起死亡案件，種種巧合，讓部分居民直呼「毛毛的」，引發不少聯想。

當天上午7點多，57歲彭姓男子倒臥在西屯區黎明路三段與僑大路口一處分隔島，已明顯死亡，現場散落藥袋，還停有一輛後車門打開的轎車，但無外力及打鬥痕跡，研判是半夜突發身體疾病，確切死因仍在釐清中。

事隔不到1小時，台中市政府站旁的辦公大樓上午8點多傳出墜樓，一名陳姓女子不明原因自高樓墜下，倒臥該大樓車道出入口，待警消到場時，已明顯死亡，嚇得聽到聲響出來查看的大樓保全趕緊報案。目前警方已初步排除外力介入。

同一時間，21歲王姓工人無照駕車闖紅燈，在西屯區台灣大道與安和路口，撞死停等紅燈的28歲孫姓騎士。據了解，孫男原本是台中特殊教育學校學生，勵志故事曾獲頒總統教育獎，還考回母校擔任助理，不料因為忘記拿手機騎回學校，在返家途中被撞死。

