　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

▲▼台中某科技大學外面草地驚見男屍。（圖／民眾提供，下同）

▲台中某科技大學外一處分隔島當天上午驚見男屍。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

國曆8月23日鬼門開，進入俗稱的農曆七月「鬼月」，不料鬼門開當天，台中短短一個上午連續發生3起死亡案件，種種巧合，讓部分居民直呼「毛毛的」，引發不少聯想。

當天上午7點多，57歲彭姓男子倒臥在西屯區黎明路三段與僑大路口一處分隔島，已明顯死亡，現場散落藥袋，還停有一輛後車門打開的轎車，但無外力及打鬥痕跡，研判是半夜突發身體疾病，確切死因仍在釐清中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市政府的某企業大樓也傳出死亡墜樓案。（圖／民眾提供）

事隔不到1小時，台中市政府站旁的辦公大樓上午8點多傳出墜樓，一名陳姓女子不明原因自高樓墜下，倒臥該大樓車道出入口，待警消到場時，已明顯死亡，嚇得聽到聲響出來查看的大樓保全趕緊報案。目前警方已初步排除外力介入。

同一時間，21歲王姓工人無照駕車闖紅燈，在西屯區台灣大道與安和路口，撞死停等紅燈的28歲孫姓騎士。據了解，孫男原本是台中特殊教育學校學生，勵志故事曾獲頒總統教育獎，還考回母校擔任助理，不料因為忘記拿手機騎回學校，在返家途中被撞死。

▼孫姓男騎士遭無照男從後追撞身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城
學蔡依林9點半入睡太難！營養師曝「你的年齡睡多久才夠」
前Fed理事庫克正式提告川普！
高雄女買30年中古屋！天花板遍布上千蛀蟲孔　防治師：至少10
獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦！　主辦認「恐暫緩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

中國籃球希望崔永熙恢復訓練　美媒爆料有望重返NBA

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

單身的5個好處！活得更自由、情緒穩定　讓你愛上獨處生活

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

學蔡依林9點半入睡太難！營養師告訴你「你的年齡睡多久才夠」？

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

社會熱門新聞

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

／新北男未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露亡

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

詐團送精品設局！　23貴婦淪陷遭騙1.7億

更多熱門

相關新聞

婦「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆交保

婦「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆交保

台中市南屯區環中路三段28日早上發生死亡車禍，88歲江姓婦人推著回收推車行走時，不幸遭39歲陳姓男子駕駛的賓士車撞倒後再輾過，送醫後傷重不治。台中地檢署複訊後，依過失致死罪嫌，諭知陳男以20萬元交保，並排定下週二進行解剖，以釐清江婦確切死因。

詐團送精品設局！　23貴婦淪陷遭騙1.7億

詐團送精品設局！　23貴婦淪陷遭騙1.7億

750萬筆學生個資遭駭　補習班花3萬買檔案

750萬筆學生個資遭駭　補習班花3萬買檔案

楊瓊瓔廁所再造計畫23所國中小受惠

楊瓊瓔廁所再造計畫23所國中小受惠

傳降2.8億成交！　昔一中商圈地標麥當勞賣出

傳降2.8億成交！　昔一中商圈地標麥當勞賣出

關鍵字：

鬼門開台中

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面