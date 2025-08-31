　
生活

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

一名女子去男友家見家長，因被男方母親所說的話嚇到，幾天後就與男友分手。（示意圖／Pexels）

▲女子去男友家見家長，被男方母親所說的話嚇到。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名網友分享，朋友的女兒日前到男友家作客，結果準婆婆開口的第一句話，就讓她感到滿滿壓力，沒過幾天便與男友分手。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，朋友的女兒去男友家見家長，一行人坐下來吃飯時，男方母親開口第一句話就是「我們家沒有吃外面，將來下班回來簡單煮就好」。隨後男方母親還交代丈夫不吃的食物，及自己偏好的菜色，還有兒子有哪些過敏的情況。

然而，這番話讓初次上門作客的朋友女兒，瞬間感受到極大壓力。果不其然，原PO表示，他後來聽朋友轉述，對方的女兒沒過幾天便與男友分手。

貼文曝光後引發網友熱議，其中不少人認為男方母親的要求確實不合理，「不是簡單煮而已，根本把別人家的女兒當傭人」、「想把對方當女傭時就會這樣，再來就是家長特別不喜歡那個對象時，會講得更起勁」、「這是傭人面試」、「男友大概覺得本來就要這樣伺候全家」。

還有人大讚女方分手是明智之舉，「也太清醒，現在年輕女性真棒」「非常好，不拖泥帶水，不戀愛腦」、「聰明的女孩」。

